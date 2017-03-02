Полиция решила приукрасить свою операцию по задержанию торговцев ювелирными изделиями (ВИДЕО) ...

Как сообщает БТВ, съемочная группа присутствовала во время мероприятий, проходивших в ночь со среды на четверг в центре Бельц. Во время бельцких обысков был задержан владелец сети, который, по словам Главы управления Национального инспектората расследований Алексея Бакоша, оказал сопротивление и угрожал сотрудникам полиции оружием.

В то же время, на эксклюзивном видео запечатлено, как задержанный гражданин не угрожал оперативникам пистолетом, а сам сообщил полицейским, которые догнали его на центральной площади, о наличии оружия, а также указал, в каком кармане куртке оно находится. Пистолет был изъят полицейскими и выложен на багажник автомобиля. Журналисты подтверждают, что у происходившего было множество очевидцев, а если высокопоставленный полицейский чин соврал в том, что задержанный угрожал пистолетом, есть ли основания полностью доверять остальной информации, которая была им озвучена?, - недоумевают они.

В пятницу, Глава управления Национального инспектората расследований Алексей Бакош сообщил на пресс-конференции, что с 1 по 2 марта по стране было проведено 16 обысков, большей частью в Кишиневе и в Бельцах. Заявленной целью оперативно-розыскных мероприятий было пресечение незаконного оборота драгоценных металлов в розничной сети.