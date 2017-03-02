Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия ...

Он подчеркнул, что из заявлений, прозвучавших в ходе заседания, сложилось впечатление, что судебная система прекрасно работает, однако в действительности эти заявления далеки от правды.

По словам судьи, юстиция фактически оказалась конфискована теми, кто с 2009 года разделил сначала Дворец Республики, а затем и Парламент. Балан подчеркнул, что судьи допустили превращение юстиции в некое подобие «овчарни, в которой пастухами являются сотрудники НЦБК, МВД и СИБ.

Он отметил, что в Молдове людей арестовывают, выпускают из тюрем по прихоти одного человека, который «практически дошел до состояния слабоумия».

«Неужели мы не понимаем, что Республика Молдова постепенно превращается в государство мафиозного типа, неужели мы не можем понять, какова судьба этого клочка земли и что только вынесением справедливых решений мы сможем спасти народ от издевательства? Неужели мы не понимаем, что в дверь стучатся неизлечимые болезни, с трагическим исходом, благодаря беззакониям, совершаемым властями при нашем попустительстве, поскольку мы им это позволяем, а некоторые из нас даже и прислуживают им», - заявил судья Георгий Балан.

Балан не назвал имени «человека, дошедшего до безумия», однако, известно, что судебная система подчинена олигарху и лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку.

Председательствующий на Общем собрании судей глава Высшего совета магистратуры попытался раздраженно прервать выступление под предлогом истечения времени для выступления.