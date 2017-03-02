МЕНЮ
Twitter
﻿ 89
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

18:18  

Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

17:20  

Полиция решила приукрасить свою операцию по задержанию торговцев ювелирными изделиями (ВИДЕО)

15:37  

Организованный социалистами скандал скрывает взятки квартирами за продолжение незаконных застроек (ВИДЕО)

12:10  

Фигурант Интерпола стал одним из вице-председателей Социнтерна

02.03.2017  

Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

02.03.2017  

Интрига с отзывом посла в России была раскрыта на переговорах Додона с Филипом
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Опубликовано : 03 март 2017 г. 18:18 | Просмотров: 1677 | Категория: Власть

Судья Георгий Балан, выступивший на прошедшем 3 марта Общем собрании судей, подверг жесткой критике молдавскую юстицию, заявив, что «она управляется человеком, дошедшим до состояния безумия».

Он подчеркнул, что из заявлений, прозвучавших в ходе заседания, сложилось впечатление, что судебная система прекрасно работает, однако в действительности эти заявления далеки от правды.

По словам судьи, юстиция фактически оказалась конфискована теми, кто с 2009 года разделил сначала Дворец Республики, а затем и Парламент. Балан подчеркнул, что судьи допустили превращение юстиции в некое подобие «овчарни, в которой пастухами являются сотрудники НЦБК, МВД и СИБ.

Он отметил, что в Молдове людей арестовывают, выпускают из тюрем по прихоти одного человека, который «практически дошел до состояния слабоумия».

«Неужели мы не понимаем, что Республика Молдова постепенно превращается в государство мафиозного типа, неужели мы не можем понять, какова судьба этого клочка земли и что только вынесением справедливых решений мы сможем спасти народ от издевательства? Неужели мы не понимаем, что в дверь стучатся неизлечимые болезни, с трагическим исходом, благодаря беззакониям, совершаемым властями при нашем попустительстве, поскольку мы им это позволяем, а некоторые из нас даже и прислуживают им», - заявил судья Георгий Балан.

Балан не назвал имени «человека, дошедшего до безумия», однако, известно, что судебная система подчинена олигарху и лидеру Демпартии Владимиру Плахотнюку.

Председательствующий на Общем собрании судей глава Высшего совета магистратуры попытался раздраженно прервать выступление под предлогом истечения времени для выступления.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия ...

Просмотров: 1676
Полиция решила приукрасить свою операцию по задержанию торговцев ювелирными изделиями (ВИДЕО)

Полиция решила приукрасить свою операцию по задержанию торговцев ювелирными изделиями (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1063
Фигурант Интерпола стал одним из вице-председателей Социнтерна

Фигурант Интерпола стал одним из вице-председателей Социнтерна ...

Просмотров: 1678
Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО) ...

Просмотров: 3011
Интрига с отзывом посла в России была раскрыта на переговорах Додона с Филипом

Интрига с отзывом посла в России была раскрыта на переговорах Додона с Филипом ...

Просмотров: 7617
«Демократия» в Молдове имеет слезоточивый запах Украины (DOC)

«Демократия» в Молдове имеет слезоточивый запах Украины (DOC) ...

Просмотров: 1207


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1066
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6437
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12693
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24385
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 39485
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Просмотров: 33963
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Просмотров: 30939
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Просмотров: 21118
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Просмотров: 15481
Раскол в партии Додона

Раскол в партии Додона

Просмотров: 13411
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Просмотров: 13242
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Просмотров: 13003
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5595
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6847
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6219
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6272
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8214
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

17:20  Полиция решила приукрасить свою операцию по задержанию торговцев ювелирными изделиями (ВИДЕО)
12:10  Фигурант Интерпола стал одним из вице-председателей Социнтерна
02.03.2017  Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)
ЛЮДИ
Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей

Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей

27.02.2017  «Яд ва-Шем» требует прекратить продажу в интернете книг об отрицании Холокоста
23.02.2017  Экологи обвинили власти Украины в действиях, направленных на уничтожение Днестра
22.02.2017  Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО)
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

28.02.2017  В Одесской области осквернен памятник болгарским ополченцам (ФОТО)
17.02.2017  Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону
10.02.2017  Фигурант Интерпола готовится возглавить Социнтерн



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2017 (12)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank