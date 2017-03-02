Арестован основатель молдавской финансовой системы Леонид Талмач ...

В пятницу вечером был арестован на 15 суток первый президент Нацбанка Молдовы Леонид Талмач.

Как сообщает издание newsmaker, 63-летний Леонид Талмач был задержан в пятницу, 3 марта, сотрудниками Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в участии в преступной группе, мошенничестве в особо крупных размерах, причинении имущественного ущерба и злоупотреблении служебным положением.

Сразу после задержания, в 20.15, суд сектора Буюканы принял решение об аресте Талмача на 15 суток.

Как следует из выданного судьей мандата на арест, Талмач обвиняется в том, что совместно с группой лиц (как выявленных, так и неизвестных, в том числе юридических лиц различной организационной формы, и часть из которых входит в организованную преступную группировку) он присвоил имущество в особо крупных размерах Общественной ассоциации "Национальное бюро страховщиков автотранспортных средств" (ВNAA). С помощью обмана и злоупотребления доверением эта группа лиц получила средства, рамещенные на счетах ВNAA, открытых в Moldova-Agroindbank и Moldindconbank, и нанесла материальный ущерб ассоциации в особо крупных размерах. Сумма ущерба не уточняется.

Леонид Талмач возглавлял Нацбанк Молдовы с 4 июня 1991 по 6 ноября 2009 года. Он ввел в обращение 29 ноября 1993 года молдавский лей, а банковская система Молдовы сохраняла свою стабильность до 2010 года, когда на банковском рынке стала появляться «группировка Плахотнюка».

В период 2013 – 2015 Талмач был президентом Ассоциации Банков Молдовы.

С 2015 он является президентом комитета правления Банка «Moldindcombank».

В 2012 году Леонид Талмач был выдвинут кандидатом на должность президента Молдовы. Однако его кандидатура не была поддержана правящим большинством, которое при решающей поддержке «группы Додона» избрала президентом Николае Тимофти.