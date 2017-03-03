МЕНЮ
Twitter
﻿ 67
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

17:18  

Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе

00:34  

Арестован основатель молдавской финансовой системы Леонид Талмач

03.03.2017  

Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

03.03.2017  

Полиция решила приукрасить свою операцию по задержанию торговцев ювелирными изделиями (ВИДЕО)

03.03.2017  

Организованный социалистами скандал скрывает взятки квартирами за продолжение незаконных застроек (ВИДЕО)

03.03.2017  

Фигурант Интерпола стал одним из вице-председателей Социнтерна
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе

Опубликовано : 04 март 2017 г. 17:18 | Просмотров: 970 | Категория: Люди

Народ, населяющий оба берега Днестра,и олигархическая власть находятся по разные стороны баррикад, в условиях, когда конфликта, как такового не существует.

Об этом заявил лидер общественного Совета «За Родину» Игорь Тулянцев, выступая в эфире ток-шоу «Право голоса» с Романом Бабаяном на российском телеканале ТВЦ.

«Сегодня приднестровского конфликта не существует. Элиты обоих берегов находят противоречия лишь в политике при этом успешно договариваются о совместных бизнес-интересах. В тоже время народ на правом и левом берегах Днестра давно един», - отметил Тулянцев.

Он считает, что общее государство на берегах Днестра уже фактически сегодня существует. «Да, элиты сегодня не могут договориться об объединении и все провокации с их стороны направлены на раскол общества, которое может помешать им проводить криминальные схемы, и по электроэнергии, и по газу. И если надо, то они легко договариваются, чтобы молдавские магазины «duty-free» находились на приднестровской территории на границе с Украиной. Тут у них нет никаких вопросов и никаких противоречий», - заявил Тулянцев.

При этом, Игорь Тулянцев предостерег об опасности, которая сегодня таится за эйфорией, связанной с «победой пророссийского кандидата» на президентских выборах в Молдове. «Ожидания внешних партнеров и населения чересчур завышены. Президент Молдовы является пророссийским с точки зрения его восприятия населением. Поэтому все его удачи и неудачи будут проектироваться на удачи и неудачи России. При этом нужно учитывать, что полномочий у сегодняшнего Президента практически нет, а реальной властью наделены Правительство и Парламент, которыми руководит олигархический класс республики во главе с Плахотнюком», отметил Тулянцев.

«Народ, населяющий оба берега Днестра, находится по одну сторону баррикад против этой олигархической власти, которая и хочет нас поссорить», - заключил Игорь Тулянцев своё выступление на российском телевидении ТВ-Центр.



Похожие новости
ЛЮДИ
Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе

Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе ...

Просмотров: 946
Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей

Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей ...

Просмотров: 1430
«Яд ва-Шем» требует прекратить продажу в интернете книг об отрицании Холокоста

«Яд ва-Шем» требует прекратить продажу в интернете книг об отрицании Холокоста ...

Просмотров: 599
Экологи обвинили власти Украины в действиях, направленных на уничтожение Днестра

Экологи обвинили власти Украины в действиях, направленных на уничтожение Днестра ...

Просмотров: 1175
Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО)

Торговцы с Центрального рынка перекрыли центр Кишинева (ФОТО) ...

Просмотров: 1581
В Молдове почтили память погибших в Афганистане советских военных

В Молдове почтили память погибших в Афганистане советских военных ...

Просмотров: 974


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1077
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6449
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12721
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24408
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 39520
Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Додон обвинен в многомиллионной сделке с Плахотнюком

Просмотров: 33996
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Просмотров: 30955
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Просмотров: 21171
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Просмотров: 15678
Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Просмотров: 13613
Раскол в партии Додона

Раскол в партии Додона

Просмотров: 13455
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Просмотров: 13254
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5627
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6880
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6237
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6289
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8230
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Арестован основатель молдавской финансовой системы Леонид Талмач

Арестован основатель молдавской финансовой системы Леонид Талмач

03.03.2017  Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия
03.03.2017  Полиция решила приукрасить свою операцию по задержанию торговцев ювелирными изделиями (ВИДЕО)
03.03.2017  Фигурант Интерпола стал одним из вице-председателей Социнтерна
ЛЮДИ
Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе

Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе

27.02.2017  Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей
27.02.2017  «Яд ва-Шем» требует прекратить продажу в интернете книг об отрицании Холокоста
23.02.2017  Экологи обвинили власти Украины в действиях, направленных на уничтожение Днестра
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

28.02.2017  В Одесской области осквернен памятник болгарским ополченцам (ФОТО)
17.02.2017  Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону
10.02.2017  Фигурант Интерпола готовится возглавить Социнтерн



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2017 (14)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank