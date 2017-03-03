Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе
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Народ, населяющий оба берега Днестра,и олигархическая власть находятся по разные стороны баррикад, в условиях, когда конфликта, как такового не существует.
Об этом заявил лидер общественного Совета «За Родину» Игорь Тулянцев, выступая в эфире ток-шоу «Право голоса» с Романом Бабаяном на российском телеканале ТВЦ.
«Сегодня приднестровского конфликта не существует. Элиты обоих берегов находят противоречия лишь в политике при этом успешно договариваются о совместных бизнес-интересах. В тоже время народ на правом и левом берегах Днестра давно един», - отметил Тулянцев.
Он считает, что общее государство на берегах Днестра уже фактически сегодня существует. «Да, элиты сегодня не могут договориться об объединении и все провокации с их стороны направлены на раскол общества, которое может помешать им проводить криминальные схемы, и по электроэнергии, и по газу. И если надо, то они легко договариваются, чтобы молдавские магазины «duty-free» находились на приднестровской территории на границе с Украиной. Тут у них нет никаких вопросов и никаких противоречий», - заявил Тулянцев.
При этом, Игорь Тулянцев предостерег об опасности, которая сегодня таится за эйфорией, связанной с «победой пророссийского кандидата» на президентских выборах в Молдове. «Ожидания внешних партнеров и населения чересчур завышены. Президент Молдовы является пророссийским с точки зрения его восприятия населением. Поэтому все его удачи и неудачи будут проектироваться на удачи и неудачи России. При этом нужно учитывать, что полномочий у сегодняшнего Президента практически нет, а реальной властью наделены Правительство и Парламент, которыми руководит олигархический класс республики во главе с Плахотнюком», отметил Тулянцев.
«Народ, населяющий оба берега Днестра, находится по одну сторону баррикад против этой олигархической власти, которая и хочет нас поссорить», - заключил Игорь Тулянцев своё выступление на российском телевидении ТВ-Центр.
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