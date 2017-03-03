JurnalTV возобновил новостное и аналитическое вещание ...

Вещание стало возможным при финансовой поддержке Европейского фонда по поддержке демократии (European Endowment for Democracy).

После того, как в начале года телеканал был насильственно выдворен из офиса, который он занимал более шести последних лет, руководство JurnalTV столкнулось с последовательными отказами 50 арендодателей офисов, в которых телеканал намеревался разместить свою штаб-квартиру.

«В Брюсселе я встречался с рядом евродепутатов, которые заверили меня в том, что JurnalTV будет и впредь пользоваться их политической поддержкой. А то, что JurnalTV вновь вещает, пусть и в усеченном объеме, объясняется лишь европейской финансовой поддержкой. Полученный от European Endowment for Democracy грант обязывает нас более уверенно продолжать защиту европейских ценностей. Реальных, а не воображаемых ценностей», - заявил автор передачи «Теневой кабинет» Вал Бутнару, цитируемый изданием jurnal.md.

С 5 марта, JurnalTV возобновил выпуск передач „Cabinetul din Umbră”, „Ora Expertizei”, „Acasă devreme”, „Veranda”, „Ora de ras”. Кроме того, в эфире телеканала вновь появится и ежедневный новостной выпуск.