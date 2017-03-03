АНОНС: О степени вовлеченности посла США в бизнес-схемы Плахотнюка
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Заявление посла США в Молдове Джеймса Петтита о том, что в Молдове «атмосфера для ведения бизнеса улучшилась», стало свидетельством очередного использования дипломатического авторитета США для укоренения во власти олигарха Владимира Плахотнюка.
Продолжение - в следующих выпусках…
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