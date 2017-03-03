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Захваченное государство, погрязшее в коррупции, с селективной юстицией и политзаключенными - Госдеп США о Молдове

Опубликовано : 05 март 2017 г. 23:50 | Просмотров: 823 | Категория: Власть

Ежегодный Отчет Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире выявил целый ряд серьезных нарушений демократических норм в Молдове.

Как указано в Отчете Госдепа США, коррупция продолжает оставаться самой серьезной проблемой в Молдове, а должностные лица зачастую остаются безнаказанными за коррупционные сделки.

Госдеп США также отметил, что «коррупция широко распространена  в судебной системе и других государственных структурах».

«Термин «захваченное государство» продолжает широко использоваться местными и международными экспертами для определения масштабов коррупции в стране», - говорится в Отчете.

По мнению властей США, в прошедшем году молдавские власти добились прогресса в расследовании некоторых актов коррупции с участием представителей государственных органов и судебной системы. «Такие действия в основном воспринимаются, как селективное правосудие», - уточняется в этой связи в Отчете Госдепа США.

Если в прошлогоднем аналогичном Отчете отмечалось наличие политзаключенных в Приднестровском регионе и в Кишиневе, то в нынешнем документе Госдеп США обращает внимание на наличие политически мотивируемого случая, допущенного исключительно официальными молдавскими властями. Речь о политзаключенных «группы Петренко».

США отмечают, что шестеро членов группы продолжают преследоваться властями. Суд ежемесячно оставляет в силе репрессивную меру в виде судебного контроля с запретом на участие в акция протеста. «Кроме того, неоднократно отвергаются требования Петренко для выезда за границу с целью лечения его ребенка», - отмечается в Отчете.

Госдепартамент США не обошел вниманием беспрецедентный случай неправомерного применения насилия полицией против мирных манифестантов в День независимости 27 августа 2016 года на акции #Nu mă tem. Отчет приводит заявление Amnesty International Moldova, согласно которому «была выражена обеспокоенность в связи с неправомерным и безосновательным применением слезоточивого газа и силы полицией против мирных демонстрантов во время празднования Дня Независимости».      

В области обеспечения права на свободу выражения в Отчете Госдепартамента о соблюдении прав человека в мире отмечается, что несмотря на действующие в Молдове нормы по обеспечению свободы СМИ, власти их соблюдают, а давление на независимых журналистов усилилось в условиях монополизации СМИ в интересах нескольких политических фигур.

В документе указывается, что ряд крупных медийных структур, ассоциируемых с партийными лидерами или олигархами, оказывали давление на более мелкие компании, принуждая их к закрытию.

Согласно Отчету Госдепа США, бόльшая часть СМИ в Молдове контролируется группами интересов, которые манипулируют информацией в их интересах, а олигархи контролируют содержание материалов в прессе. На рынке рекламы в СМИ отмечается нелояльная конкуренция, которая ограничивает доступ определенных СМИ к доходам от рекламы.

В Отчете отмечаются случаи угроз критикующим власть журналистам. В частности, упомянуты журналисты Наталья Морарь, Мариана Рацэ и Константин Кеяну, которые подверглись неоднократным угрозам в связи со своей деятельностью.

Этот Отчет Госдепартамента США по правам человека был первым при новом государственном секретаре Рексе Тиллерсоне.



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