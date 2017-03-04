Плахотнюк инициирует изменение Конституции и избирательной системы ...

Самый одиозный молдавский политик, олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк объявил об инициировании изменения избирательной системы в пользу перехода к избранию депутатов по одномандатным округам.

Как заявил на брифинге Плахотнюк, цитируя обнародованный накануне соцопрос контролируемой им компании, «эта система выборов пользуется популярностью у почти 80% населения», а «у каждого района будет свой депутат».

Олигарх объявил, что принадлежащая ему Демпартия инициирует законопроект об изменении избирательной системы уже в ближайшее время с тем, чтобы «народ мог контролировать депутатов и отзывать их». В этой связи, Плахотнюк предпочел не объявлять, что это возможно исключительно изменив Конституцию и отменив положение ст.68 (2) Основного закона. Сегодня, согласно этой конституционной норме, «всякий императивный мандат недействителен».

В своем программном выступлении, Плахотнюк сообщил, что придуманная им система наделит диаспору правом быть представленной в парламенте. В то же время, он не уточнил каким образом будут распределены депутаты между сотнями тысяч молдавских граждан, проживающих в России или европейских странах.

Среди аргументов инициатора изменения избирательной системы была необходимость прекратить практику продвижения в парламент неизвестных людей, которые «никогда сами не смогли бы добиться депутатского мандата». В этой связи примечательно, что сам Плахотнюк дважды избирался в парламент «полуподпольно», когда был включен на лидирующие позиции списка Демпартии на финальном этапе предвыборной кампании.

Инициатор конституционной реформы также ничего не сообщил о судьбе Приднестровья, в условиях, когда известно, что новая избирательная система не предоставит даже гипотетической возможности представительства Приднестровья в будущем парламенте и практически установит границу по Днестру.

О намерении Плахотнюка изменить избирательную систему в пользу выгодной для него мажоритарной системы говорится уже более полугода. До сих пор, Плахотнюк избегал открыто говорить о своих намерениях по изменению избирательной системы.