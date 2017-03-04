Петков: Инициатива Плахотнюка не сможет войти в силу без подписи президента Додона ...

Об этом заявил политолог, главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, комментируя озвученную Плахотнюком подготовку к переходу с пропорциональной на мажоритарную систему выборов депутатов в парламент.

«О целесообразности и демократичности этой инициативы даже говорить не хочу. Так же, как и о приоритетности подобных нововведений для общества, задыхающегося от нищеты и надвигающегося роста тарифов, например», - заявил Петков.

В этой связи он отметил, что «эта инициатива является не просто абсурдной в условиях Молдовы, но и плодом деятельности лиц, работающих на разрушение Молдовы, как государства». «Эта инициатива приведет к еще большей разобщенности населения. Ведь, теперь одномоментно возникнут десятки ситуаций, когда депутатом станет человек, набравший чуть больше половины голосов в округе. То есть, появятся десятки ситуаций, при которых оставшаяся половина представленной в парламенте не будет. О возможности реинтеграции с Приднестровьем вообще надо будет забыть, потому как в нынешних условиях единственно возможным вариантом представительства этого региона может быть обеспечено при пропорциональной системе, когда вся Молдова является единым избирательным округом», - подчеркнул Александр Петков.

Единственно интересной, по мнению Петкова, эта ситуация может быть, лишь исходя из того, что «инициатива Плахотнюка не сможет войти в силу без подписи президента». «Плахотнюк ловко закинул мяч на поле Додона, который должен будет выбрать между своей должностью, которой он может лишиться в случае отказа промульгировать инициативу, и принципиальностью.

Мы все должны помнить, что последней подписью, перед публикацией и вступлением в силу этой инициативы Плахотнюка, будет подпись президента», - заключил политолог, главный редактор агентства OMEGA Александр Петков, комментируя озвученную Плахотнюком подготовку к переходу с пропорциональной на мажоритарную систему выборов депутатов в парламент.

В понедельник, самый одиозный молдавский политик, олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк объявил об инициировании изменения избирательной системы в пользу перехода к избранию депутатов по одномандатным округам.

Как заявил на брифинге Плахотнюк, цитируя обнародованный накануне соцопрос контролируемой им компании, «эта система выборов пользуется популярностью у почти 80% населения», а «у каждого района будет свой депутат».