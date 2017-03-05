МЕНЮ
Twitter
﻿ 79
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

06.03.2017  

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

06.03.2017  

Петков: Инициатива Плахотнюка не сможет войти в силу без подписи президента Додона

06.03.2017  

Плахотнюк инициирует изменение Конституции и избирательной системы

05.03.2017  

Захваченное государство, погрязшее в коррупции, с селективной юстицией и политзаключенными - Госдеп США о Молдове

05.03.2017  

АНОНС: О степени вовлеченности посла США в бизнес-схемы Плахотнюка

05.03.2017  

JurnalTV возобновил новостное и аналитическое вещание
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Опубликовано : 06 март 2017 г. 17:39 | Просмотров: 22667 | Категория: Власть

Премьер-министр Павел Филип и председатель американской компании "Frontera Resources International LLC" Стив Никандрос подписали совместную Декларацию относительно разведки, добычи и освоения углеводородных ресурсов в Молдове.

Единственным документом, упоминающим концессионное соглашение между правительством и компанией "Frontera Resources International LLC" является постановление правительства Nr. 1439 от  30.12.2016 «О предоставлении права проведения геологоразведочных работ на углеводороды на территории Республики Молдова с последующей их эксплуатацией». Примечательно, что 30 декабря 2016 года не было заседаний кабинета министров, а на ближайших к этому дню заседаниях этот вопрос не фигурировал в повестке дня.

Концессионное соглашение не предано гласности правительством, но согласно опубликованному компанией пресс-релизу, оно было подписано еще 2 января. Соглашение предусматривает исключительное право компании "Frontera Resources International" на разведку, добычу и освоение углеводородных ресурсов в зоне, охватывающей около 12 000 кв. км, что составляет порядка 40% территории Молдовы (без учета Приднестровья).

Также из пресс-релиза компании можно узнать, что концессионное соглашение подписано на 50 лет.

В свою очередь, правительство Молдовы сообщило в своем пресс-релизе, что присутствовавший на встрече посол США в Молдове Джеймс Петтит приветствовал это Соглашение, объявив, что оно явилось доказательством того, что в Молдове «атмосфера для ведения бизнеса улучшилась».

Никандрос является одним из учредителей американской организации Atlantic Council, организовавшей весной 2016 года визит олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в Вашингтон, где Никандрос встречался с Плахотнюком. В ходе того же визита, Плахотнюку была организована встреча и с тогдашним Ассистентом Госсекретаря Викторией Нуланд.

Ранее, власти Румынии отказались от реализации планов по добыче сланцевого газа в связи с массовыми протестами в уезде Васлуй запрутской Молдовы американской компанией Chevron. Среди претензий жителей Румынии – опасность, которую представляют подобные изыскания для подземных вод, а также провоцирование повышения сейсмической активности в зоне добычи.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа ...

Просмотров: 22681
Петков: Инициатива Плахотнюка не сможет войти в силу без подписи президента Додона

Петков: Инициатива Плахотнюка не сможет войти в силу без подписи президента Додона ...

Просмотров: 2247
Плахотнюк инициирует изменение Конституции и избирательной системы

Плахотнюк инициирует изменение Конституции и избирательной системы ...

Просмотров: 2151
Захваченное государство, погрязшее в коррупции, с селективной юстицией и политзаключенными - Госдеп США о Молдове

Захваченное государство, погрязшее в коррупции, с селективной юстицией и политзаключенными - Госдеп США о Молдове ...

Просмотров: 3103
АНОНС: О степени вовлеченности посла США в бизнес-схемы Плахотнюка

АНОНС: О степени вовлеченности посла США в бизнес-схемы Плахотнюка ...

Просмотров: 2056
Арестован основатель молдавской финансовой системы Леонид Талмач

Арестован основатель молдавской финансовой системы Леонид Талмач ...

Просмотров: 10928


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1095
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6462
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12742
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24438
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Кортеж «боровшегося с привилегиями» Додона (ВИДЕО)

Просмотров: 39576
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Просмотров: 31018
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Просмотров: 22674
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Просмотров: 21207
Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Просмотров: 16619
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Просмотров: 16167
Раскол в партии Додона

Раскол в партии Додона

Просмотров: 13497
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Просмотров: 13274
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5662
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6906
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6267
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6316
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8255
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

06.03.2017  Петков: Инициатива Плахотнюка не сможет войти в силу без подписи президента Додона
06.03.2017  Плахотнюк инициирует изменение Конституции и избирательной системы
05.03.2017  Захваченное государство, погрязшее в коррупции, с селективной юстицией и политзаключенными - Госдеп США о Молдове
ЛЮДИ
JurnalTV возобновил новостное и аналитическое вещание

JurnalTV возобновил новостное и аналитическое вещание

04.03.2017  Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе
27.02.2017  Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей
27.02.2017  «Яд ва-Шем» требует прекратить продажу в интернете книг об отрицании Холокоста
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

28.02.2017  В Одесской области осквернен памятник болгарским ополченцам (ФОТО)
17.02.2017  Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону
10.02.2017  Фигурант Интерпола готовится возглавить Социнтерн



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2017 (20)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank