Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа ...

Единственным документом, упоминающим концессионное соглашение между правительством и компанией "Frontera Resources International LLC" является постановление правительства Nr. 1439 от 30.12.2016 «О предоставлении права проведения геологоразведочных работ на углеводороды на территории Республики Молдова с последующей их эксплуатацией». Примечательно, что 30 декабря 2016 года не было заседаний кабинета министров, а на ближайших к этому дню заседаниях этот вопрос не фигурировал в повестке дня.

Концессионное соглашение не предано гласности правительством, но согласно опубликованному компанией пресс-релизу, оно было подписано еще 2 января. Соглашение предусматривает исключительное право компании "Frontera Resources International" на разведку, добычу и освоение углеводородных ресурсов в зоне, охватывающей около 12 000 кв. км, что составляет порядка 40% территории Молдовы (без учета Приднестровья).

Также из пресс-релиза компании можно узнать, что концессионное соглашение подписано на 50 лет.

В свою очередь, правительство Молдовы сообщило в своем пресс-релизе, что присутствовавший на встрече посол США в Молдове Джеймс Петтит приветствовал это Соглашение, объявив, что оно явилось доказательством того, что в Молдове «атмосфера для ведения бизнеса улучшилась».

Никандрос является одним из учредителей американской организации Atlantic Council, организовавшей весной 2016 года визит олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в Вашингтон, где Никандрос встречался с Плахотнюком. В ходе того же визита, Плахотнюку была организована встреча и с тогдашним Ассистентом Госсекретаря Викторией Нуланд.

Ранее, власти Румынии отказались от реализации планов по добыче сланцевого газа в связи с массовыми протестами в уезде Васлуй запрутской Молдовы американской компанией Chevron. Среди претензий жителей Румынии – опасность, которую представляют подобные изыскания для подземных вод, а также провоцирование повышения сейсмической активности в зоне добычи.