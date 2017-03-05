Профсоюзы железнодорожников «вспомнили» о долгах по зарплатам на предприятии ...

Под видом борьбы за выплату задерживаемых уже в течение года зарплат организовывается забастовка для смены директора «Железной дороги» от Либеральной партии на кандидата от Демпартии.

Об этом агентству OMEGA сообщил один из членов Административного совета ГП «Железная дорога Молдовы».

Собеседник агентства отказался назвать кандидатуру нового генерального директора предприятия, уточнив лишь, что им станет «очень известный на Дороге человек».

Протест запланирован на субботу 11 марта, а его организатором впервые стал профсоюз железнодорожников, ранее обвиненный неоднократно в подчиненности руководству предприятия.

Несмотря на постоянные возмущения работников ГП «Железная дорога Молдовы», профсоюз никак не реагировал в течение последнего года в связи с накопленными беспрецедентными долгами по зарплатам.

Известно, что сейчас долг предприятия перед железнодорожниками за зарплату превышает 130 миллионов леев.

В субботу, с 10.00 до 13.00, железнодорожники пройдут маршем от железнодорожного вокзала в центре молдавской столицы до здания правительства республики.

Примечательно, что профсоюз железнодорожников входит в подконтрольную властям Национальную конфедерацию профсоюзов Молдовы.

Нынешний Генеральный директор ГП "Железная дорога Молдовы" Юрий Топалэ является представителем Либеральной партии Михая Гимпу.