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Компромисс Додона с Плахотнюком по системе выборов заложен в программе Партии социалистов (DOC)

Опубликовано : 07 март 2017 г. 14:31 | Просмотров: 634 | Категория: Власть

Программой Партии социалистов предусмотрена реорганизация парламента, а также переход к смешанной избирательной системе, предполагающей, что 50 процентов депутатов будут избраны по одномандатным округам, а остальные - по партийным спискам.

«ПСРМ – За реорганизацию Парламента Молдовы. Партия социалистов инициирует изменение законодательства о выборах в парламент: мы выступаем за избрание 50% депутатов по одномандатным округам и снижение порога для прохождения партий в Парламент до 4 %. В парламенте Молдовы должны быть закреплены постоянные квоты для депутатов от Приднестровия и Гагаузии», - гласит текст Программы партии.

6 марта олигарх и лидер Демпартии Владимир Плахотнюк выступил с брифингом, в ходе которого объявил об инициировании изменения избирательной системы и перехода к избранию депутатов по одномандатным округам. Впоследствии инициативу Плахотнюка раскритиковал Додон, назвав её недопустимой.

Примечательно, что реакция президента последовала менее чем через час после объявления, сделанного Плахотнюком.

По мнению экспертов, президент Игорь Додон и владелец Демпартии достигнут, в конечном итоге, компромисса, которым окажется смешанная система выборов.

Источник: moldnews.md

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