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Договор о добыче сланцевого газа на Юге Молдовы подписали представители партий Плахотнюка и Гимпу (DOC)

Опубликовано : 07 март 2017 г. 18:35 | Просмотров: 3552 | Категория: Власть

Правительство Молдовы скрывает текст документа о концессии на 50 лет более трети территории Молдовы для разведки и добычи углеводородов компании "Frontera Resources International LLC".

Известно, что Договор предусматривает добычу газа, предположительно сланцевого, на территории площадью в 12 тыс. кв. км в южном регионе Молдовы, включая Гагаузскую автономию. Предоставленная на 50 лет территория не устанавливает южных  крайних точек, ограничив ее лишь по линии Унгены – Бессарабка на севере.

Принимая во внимание, что текст документа обсуждался на уровне правительства, согласие на его подписание было предоставлено и башканом Гагаузии Ириной Влах, являющейся членом правительства. По крайней мере, несмотря прямую угрозу для жителей Гагаузии в связи с добычей сланцевого газа в регионе, никакой публичной информации о своем согласии или несогласии со стороны главы Автономии до сих пор не было.

Протокол заседания правительства, на котором обсуждался этот вопрос, отсутствует в открытом доступе.

Единственным опубликованным документом по данному вопросу является Постановление правительства № 1439 от 30.12.2016 «О предоставлении права проведения геологоразведочных работ на углеводороды на территории Республики Молдова с последующей их эксплуатацией», а также Постановление Nr. 895 от  20.07.2016 «О предоставлении в концессию геологоразведочных работ на углеводороды на территории Республики 
Молдова с последующей их эксплуатацией».

Документ, подписанный премьер-министром Павлом Филипом (ДПМ) и контрассигнованный вице-премьером Октавианом Калмык  (ДПМ) и министром экологии Валерием Мунтян (ЛП), ссылается на Закон о частно-государственном партнерстве и Закон о концессиях.

Примечательно, что Договор о концессии сохраняется в тайне, несмотря на то, что Закон о частно-государственном партнерстве определяет в качестве одного из обязательных основных условий принцип транспарентности (ст.3). Этим законом власти обязаны «обеспечить максимально возможную степень информирования населения с учетом цели, характера и значимости предмета частно-государственного партнерства (ст.5(1)). 
Кроме того, государственный партнер в лице Министерства экономики и Министерства экологии был обязан обеспечить публикацию информационных сообщений в Официальном мониторе Республики Молдова. Содержание других документов и сведения о процедуре выбора частного партнера должны были быть опубликованы на web-странице Агентства публичной собственности при Министерстве экономики.

Известно, что согласно  постановлению Правительства Nr. 895 от 20.07.2016,  концессионный договор был составлен и подписан в 4 оригинальных экземплярах, из которых «один экземпляр передан концессодателю, один – концессионеру, один – Министерству окружающей среды и один экземпляр – Правительству».

В то же время, из постановления непонятно, кто является концессодателем в этом договоре.

Ранее уже сообщалось, что премьер-министр Павел Филип и председатель американской компании "Frontera Resources International LLC" Стив Никандрос подписали совместную Декларацию относительно разведки, добычи и освоения углеводородных ресурсов в Молдове.

Никандрос является одним из учредителей американской организации Atlantic Council, организовавшей весной 2016 года визит олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в Вашингтон, где Никандрос встречался с Плахотнюком. В ходе того же визита, Плахотнюку была организована встреча и с тогдашним Ассистентом Госсекретаря Викторией Нуланд.



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