Энергетики заявляют об увеличении убытков на фоне повышения почти вдвое зарплат в отрасли ...

Поставщики электроэнергии требуют повышения тарифов для населения, мотивируя это увеличением потерь и затрат на закупку и транспортировку электроэнергии.

В то же время, требования энергораспределительных компаний никак не соотносятся с данными о росте заработной платы в отрасли. Так, согласно Национальному бюро статистики, в декабре 2016 года сотрудники компаний, производящих и распределяющих электроэнергию получили в среднем 12 532 лея. Этот же показатель в январе прошлого года составлял 7581 лей. Соответственно, только за последний год рост заработной платы составил свыше 60%.

Для сравнения, в декабре средняя зарплата в области образования составила 4125 леев, в здравоохранении – 7062 лея, в области социального обеспечения – 2759 леев, в сельском хозяйстве - 4154 лея.

Несмотря на это, Национальное агентство по регулированию в энергетике приняло решение объявило о начале открытых слушаний по вопросу повышения тарифов на электроэнергию. Слушания созваны на 9 марта, в 14 часов, в связи с запросом о повышении тарифов на электроэнергию, сформулированных компаниями S.A. RED Nord, S.A. RED Nord-Vest, Î.C.S. RED-Union Fenosa S.A., Î.C.S. Gaz Natural Fenosa Furnizare Energiei SRL и S.A. Furnizarea Energiei Electrice Nord.

Ранее уже сообщалось, что поставщики электроэнергии начали требовать компенсации более 2 миллиардов 214 миллионов леев, обещанной правительством Филипа за счет повышения тарифа на электроэнергию.

Поставщики обратились с этим требованием после того, как 3 июня 2016 года, в нарушение действующих норм, Министерство экономики и компания Gas Natural Fenosa заключили «Соглашение о регулировании возмещения тарифных отклонений», по которому правительство Филипа обязалось включать эти «отклонения» в тариф на электроэнергию на протяжении 4 лет, начиная с 1 января 2017 года.

На основании этого «Соглашения», заключенного правительством в пользу поставщика, кроме запрашиваемого тарифа, НАРЭ приняло 15 июля того же года постановление, согласно которому в тариф должны быть заложены еще 2 214 874 379 леев.

Эта сумма будет взыскана с потребителей электроэнергией в пользу поставщиков следующим образом:

Î.C.S. „RED Union Fenosa” S.A. – 1.050.529.492 lei;

Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” S.R.L. – 699.470.508 lei;

S.A. „RED Nord” – 244.015.466 lei;

S.A. „RED Nord-Vest” – 159.947.978 lei;

S.A. „Furnizarea Energiei Electrice Nord” – 60.910.935 lei.

Так называемые «тарифные отклонения», сложившиеся в результате девальвации лея, как следствие украденного миллиарда долларов из банковской системы, должны быть впервые утверждены до конца первого квартала.