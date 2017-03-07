Министр-либерал обвинил в связях с Россией всех противников возможной добычи сланцевых газов ...

Представитель праворадикальной Либеральной партии, министр экологии Валерий Мунтяну объявил всех противников тайной договоренности правительства о сдаче в концессию на 50 лет трети территории страны для добычи углеводородов – «пятой колонной» России в Молдове.

Мунтяну написал об этом в социальных сетях, отвечая на обвинения общественности в том, что власти втайне предоставили 12 тыс. кв.км территории под добычу сланцевого газа.

Министр попытался оправдать секретные договоренности правительства с компанией "Frontera Resources International LLC" осуществлением «реального проекта по обеспечению энергетической независимости Молдовы».

В подтверждение своих слов, Валерий Мунтяну опубликовал текст Договора о концессии, настаивая на том, что речь идет лишь о геологоразведочных работах, а не о добыче. В то же время, министр отказался опубликовать приложение №2 к Договору, под видом обеспечения конфиденциальности элементов ноу-хау, принадлежащих компании.

Кроме того, министр экологии не может объяснить, почему срок концессионного договора составляет 50 лет, если разведка может занять от 5 до 10 лет (установлено в Договоре).

Подозрения общества в переговорах властей о добыче сланцевых газов подтверждаются еще и другим положением контракта, предусматривающим обязательством добывающей компании «наиболее экономно использовать воду», которая активно используется при добыче сланцевых газов (так называемый гидроразрыв пласта).

Известно, что Договор от 2 января 2017 года предусматривает добычу газа, предположительно сланцевого, на территории площадью в 12 тыс. кв. км в южном регионе Молдовы, включая Гагаузскую автономию.

Переговоры и подписание самого контракта о концессии велись в абсолютно конфиденциальном порядке, несмотря на то, что Закон о частно-государственном партнерстве, на основании которого он был подписан, определяет в качестве одного из обязательных основных условий принцип транспарентности (ст.3). Этим законом власти обязаны «обеспечить максимально возможную степень информирования населения с учетом цели, характера и значимости предмета частно-государственного партнерства (ст.5(1)).

Кроме того, государственный партнер в лице Министерства экономики и Министерства экологии был обязан обеспечить публикацию информационных сообщений в Официальном мониторе Республики Молдова.

Ранее уже сообщалось, что премьер-министр Павел Филип и председатель американской компании "Frontera Resources International LLC" Стив Никандрос подписали совместную Декларацию относительно разведки, добычи и освоения углеводородных ресурсов в Молдове.

Никандрос является одним из учредителей американской организации Atlantic Council, организовавшей весной 2016 года визит олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в Вашингтон, где Никандрос встречался с Плахотнюком. В ходе того же визита, Плахотнюку была организована встреча и с тогдашним Ассистентом Госсекретаря Викторией Нуланд.