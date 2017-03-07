Руководство Гагаузии озаботилось решением правительства о сдаче в концессию земли на Юге Молдовы ...

Исполком Гагаузии выразил «глубокую озабоченность» в связи с подписанным правительством Молдовы решением о передаче в концессию трети территории Молдовы под геологоразведку и добычу углеводородов компанией "Frontera Resources International LLC".

Об этом говорится в распространенном в четверг Заявлении Исполнительного комитета Гагаузии.

Руководство Гагаузии отмечает, что это решение, прямо затрагивающее всех жителей Автономии, было принято без учета мнения властей региона.

«Часть территории, на которой зарубежная компания будет проводить исследования на наличие природных ресурсов, относится к АТО Гагаузия. Однако центральные органы власти, в нарушение ст. 111 Конституции Республики Молдова, не поставили в известность руководство Гагаузии о намерениях реализации проекта по поиску природных ресурсов», - подчеркивается в Заявлении.

Руководство Гагаузии считает, что «при выработке решения о передаче территории в концессию, Министерство окружающей среды было обязано провести соответствующие консультации с властями Гагаузии, местными органами власти и общественностью».

Кроме того, отмечается в документе, «принятое Правительством решение противоречит ст. 17 Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии», согласно которому Исполнительный комитет обеспечивает на территории региона регулирование отношений собственности, управление экономикой, охраной окружающей среды и рациональным природопользованием».

Руководство Гагаузской автономии не уточняет своих требований в связи с подписанным Договором о концессии, отметив лишь, что «заинтересовано в привлечении иностранных инвестиций в регион, однако считает, что вопросы, касающиеся предоставления территории в пользование зарубежным компаниям, должны приниматься в строгом соответствии с законодательством и с максимальной транспарентностью».

Ранее уже сообщалось, что премьер-министр Павел Филип и председатель американской компании "Frontera Resources International LLC" Стив Никандрос подписали совместную Декларацию относительно разведки, добычи и освоения углеводородных ресурсов в Молдове.

Никандрос является одним из учредителей американской организации Atlantic Council, организовавшей весной 2016 года визит олигарха и лидера правящей в Молдове Демпартии Владимира Плахотнюка в Вашингтон, где Никандрос встречался с Плахотнюком. В ходе того же визита, Плахотнюку была организована встреча и с тогдашним Ассистентом Госсекретаря Викторией Нуланд.