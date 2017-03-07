Участники конкурса по избранию Генпрокурора стали заместителями победителя
|
Заместителями назначенного в результате конкурса Генерального прокурора стали председатель конкурсной комиссии и два контркандидата действующего генпрокурора Эдуарда Харунжена.
В четверг было озвучено решение о назначении трех заместителей генпрокурора: Игоря Попа, Юрия Гараба и Мирчи Рошиору.
Попа известен, как один из самых одиозных прокуроров, замешанных в заказных и политически мотивированных уголовных делах. Он будет отвечать за контроль над уголовным преследованием и криминалистикой.
Гараба также известен своей не самой безупречной репутацией. Одним из самых нашумевших случаев его биографии является ДТП с его участием, совершенное в июле 2013 года, которое власти пытались некоторое время скрыть. Как тогда сообщалось в СМИ, в результате совершенного по вине прокурора ДТП, виновным остался другой водитель, подвергшийся еще и давлению с целью дачи ложных показаний в пользу прокурора. Юрий Гараба будет ответственным за проведение политик, реформ и защиту общественного интереса.
Оба новых заместителя Харунжена были его контркандидатами на конкурсе, в результате которого его победителем оказался нынешний генпрокурор.
Третий заместитель Харунжена - Мирча Рошиору – был председателем той самой конкурсной комиссии. Рошиору будет курировать вопросы судебного производства.
Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что решение о назначении указанных кандидатур было принято занимающим должность генпрокурора Эдуардом Харунженом и письменно подтверждено Высшим советом прокуроров.
Энергетики заявляют об увеличении убытков на фоне повышения почти вдвое зарплат в отрасли ...Просмотров: 698
Договор о добыче сланцевого газа на Юге Молдовы подписали представители партий Плахотнюка и Гимпу (DOC) ...Просмотров: 11832
Компромисс Додона с Плахотнюком по системе выборов заложен в программе Партии социалистов (DOC) ...Просмотров: 2190
|09.03.2017
|Министр-либерал обвинил в связях с Россией всех противников возможной добычи сланцевых газов
|04.03.2017
|Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе
|27.02.2017
|Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей