Участники конкурса по избранию Генпрокурора стали заместителями победителя ...

Заместителями назначенного в результате конкурса Генерального прокурора стали председатель конкурсной комиссии и два контркандидата действующего генпрокурора Эдуарда Харунжена.

В четверг было озвучено решение о назначении трех заместителей генпрокурора: Игоря Попа, Юрия Гараба и Мирчи Рошиору.

Попа известен, как один из самых одиозных прокуроров, замешанных в заказных и политически мотивированных уголовных делах. Он будет отвечать за контроль над уголовным преследованием и криминалистикой.

Гараба также известен своей не самой безупречной репутацией. Одним из самых нашумевших случаев его биографии является ДТП с его участием, совершенное в июле 2013 года, которое власти пытались некоторое время скрыть. Как тогда сообщалось в СМИ, в результате совершенного по вине прокурора ДТП, виновным остался другой водитель, подвергшийся еще и давлению с целью дачи ложных показаний в пользу прокурора. Юрий Гараба будет ответственным за проведение политик, реформ и защиту общественного интереса.

Оба новых заместителя Харунжена были его контркандидатами на конкурсе, в результате которого его победителем оказался нынешний генпрокурор.

Третий заместитель Харунжена - Мирча Рошиору – был председателем той самой конкурсной комиссии. Рошиору будет курировать вопросы судебного производства.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что решение о назначении указанных кандидатур было принято занимающим должность генпрокурора Эдуардом Харунженом и письменно подтверждено Высшим советом прокуроров.