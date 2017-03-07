Депутат от партии Додона возглавил контролируемую Плахотнюком структуру
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Крупнейший филиал контролируемого олигархом Владимиром Плахотнюком предприятия «Молдовагаз» возглавил с четверга депутат Народного собрания Гагаузии Руслан Гарбалы.
Гарбалы, который в декабре 2016 года был избран в региональный парламент от Партии социалистов, в четверг был назначен и.о. директора "ChișinăuGaz".
Известно также, что Руслан Гарбалы является кумом пресс-секретаря президента Игоря Додона Ивана Чебана.
Информацию о своем назначении подтвердил для издания newsmaker сам Гарбалы.
Предприятие "ChișinăuGaz" является структурой молдо-российского АО «Молдовагаз», обеспечивающего финансовое покрытие деятельности региональных структур Демпартии по всей Молдове. 9 февраля директором «Молдовагаз» стал один из приближенных олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка Василий Ботнарь.
Ранее уже сообщалось, что Игорь Додон был обвинен в лоббировании назначения Василия Ботнаря на должность гендиректора молдо-российского предприятия «Молдовагаз» за полтора миллиона долларов. Согласно сообщениям ряда молдавских политиков, Додон договорился о назначении Ботнаря во время встречи с главой «Газпрома» в ходе его официального визита в Москву 18 января.
В составе учредителей молдо—российского АО «Молдовагаз» ОАО «Газпром» обладает 50% доли в уставном капитале. Правительству Молдовы принадлежит 35,33% акций. До 2005 года администрации Приднестровья принадлежало 13,44 % доли, которая была передана в управление ОАО «Газпром».
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