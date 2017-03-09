Бывшие коммунисты окончательно оформили свои отношения с партией Плахотнюка ...

Об этом заявили в пятницу утром Мариан Лупу и Виолетта Иванова на срочно созванном брифинге.

«Это решение было единодушно принято коллегами из Социал-демократической платформы. Отмечу, что данное решение было не легким, но очень и очень ответственным», - заявил депутат ДПМ Мариан Лупу.

Лупу также объявил, что за счет перехода 14-ти бывших коммунистов, с 10 марта возглавляемая им фракция ДПМ является самой крупнейшей фракцией в парламенте, насчитывая 34 депутата.

В то же время, Лупу ничего не сообщил о судьбе бывшего депутата от ЛДПМ Петру Штирбате, который примкнул к Социал-демократической платформе в январе 2016 года.

О создании «Социал-демократической платформы» было объявлено 21 декабря 2015 года, когда 14 депутатов ПКРМ объявили о выходе из фракции ПКРМ. Тогда, заявление "группы 14-ти" фактически совпало с объявленным в ночь на понедельник решением фактического владельца ДПМ Владимира Плахотнюка об участии в формировании правящего большинства.