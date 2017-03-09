МЕНЮ
Twitter
﻿ 84
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

00:13  

ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

10.03.2017  

Бывшие коммунисты окончательно оформили свои отношения с партией Плахотнюка

09.03.2017  

Депутат от партии Додона возглавил контролируемую Плахотнюком структуру

09.03.2017  

Участники конкурса по избранию Генпрокурора стали заместителями победителя

09.03.2017  

Руководство Гагаузии озаботилось решением правительства о сдаче в концессию земли на Юге Молдовы

09.03.2017  

Министр-либерал обвинил в связях с Россией всех противников возможной добычи сланцевых газов
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

Опубликовано : 11 март 2017 г. 00:13 | Просмотров: 3146 | Категория: Расследования

Нынешний депутат правящей в Молдове Демпартии Влад Андронаки обсуждает на встрече с Вячеславом Платоном форму и детали свидетельских показаний в интересах Владимира Плахотнюка по сделкам с Вячеславом Платоном.

В беседе раскрываются и некоторые важные детали о сделке по обанкроченному банку «Банка де Економий», а также страховой компании ASITO.

Ниже, приводится стенограмма беседы, предоставленная агентству источником в руководстве Генпрокуратуры Украины.

Беседа состоялась в декабре 2014 года, в одном из киевских ресторанов.

Также, в этой встречи принимал участие английский юрист, который вместе с Владом Андронаки представлял интересы г-на Плахотнюка

Стенограмма

встречи Вячеслава Платона и его юридического советника Вячеслава Лыча

с доверенным лицом г-на Плахотнюка Владом Андронаки и его английским юристом,

состоявшейся в декабря 2014 года в г. Киеве, Украина

Используемые сокращения:

В.П. –    Вячеслав Платон

В.А. –    Влад Андронаки

В. Л. –   Вячеслав Лыч (юридический советник Платона)

А. Ю. –   Английский юрист г-на Плахотнюка

 

Голос на записи

Содержание

В. П.

смотри, вопрос по расчетам, если он не откажется от иска и нам его зададут, мы будем придумывать, как мы рассчитались

В. А.

было бы хорошо, здесь об этом говорится, и если мы четко сразу ответим на все эти вопросы, значит……

В. П.

объясню тебе, они очень долго меня расспрашивали, а что если мы проиграем, а кто это все возместит, то есть они очень долго мурыжили меня по этому поводу, еще до начала, их это очень заботит, что был проигран иск, заморожены активы дают основания для встречного иска к ним, если не будет наших показаний, не будет ничего, они могут отозвать иск …

В. А.

нам не сложно сейчас придумать, как могли произойти…. Либо подымаем какие-то оплаты с какими-то офшорами , и говорим что это была оплата …

В. П.

тяжело будет … если они дадут запрос по этим офшорам… Те скажут, что это совсем по другим…

В. А.

вы здесь пишите что на Цопы сумма, которая ушла, это была сума за металл или за пшеничные 

В. П.

я понимаю, но это компании, которые вы контролируете…(неразборчиво)

В. А.

если мы скажем что это кэшем … токсичные… стоимость была намного меньшей

В. П.

сколько кэшем? 20 000 000 долларов кэшем ?.. (неразборчиво)

А. Ю.

скрытая часть сделки. Они ничего не говорят об этом сейчас, нам нужно об оплате и конкретной цене. Они ничего не говорят об этом сейчас, потому что Виктор Контиевский говорит  миллионов 75 долларов, но мы должны ответить нет, ….вы должны назвать цифры

В. Л.

мы решили за конкретную цену этой скрытой сделки называть

В. А.

за 20 000 000 долларов

В. П.

это много или мало? Надо разбить

В. А.

Мы вам продаем еще одну компанию по БЕМ-у – Системе Интеграте. Это была компания Плахотнюка

В. П.

да, но она чистая

В. А.

да она чистая, мы ее припишем в официальную часть

В. П.

а ее ж не было в первой части

В. А.

я поговорю, но это было бы хорошо

В. П.

это правильно

А. Ю.

нам нужно три отдельные цифры (неразборчиво)

В. А.

там был не резидент (говорит окомпании Системе Интеграте) , там был его человек и по доверенности. Присакару Игорь… все знали, что это его человек, я еще раз с ним переговорю на этот счет, но мое мнение что мы должны ….. все что можно пойти по линии правды , должно быть максимальная правда , это очистит все

В. А.

так как мы говорим о трех разных людях, надо ставить три разных

В. П.

а почему?

В. А.

у одного

В. П.

Конечно, Он создал рейдерский план

В. А.

и он его сделал

В. П.

да

В. А.

нам нужно сказать, что эти акции были сделаны одним человеком, а не тремя, что акции были у одного человека и он купил их у одного человека. Он скажет ему от кого, и потому такая цена была.

В. П.

поэтому и цена была такая плохая, что ему нужно было избавиться от всех этих пакетов

В. А.

токсичный актив, поэтому…

В. П.

да. Если бы мы уменьшили цену, например, до 15 000 000 долларов

В. А.

20 000 000 нормальная

В. П.

до 15 000 000  уже как то ….

В. А.

подозрительно?

В. П.

нет, до 15 000 000 , в кэше можно …. Если бы мы еще в евро скажем… предлагали в евро

В. А.

нет, он говорит, что потому что цена была 10 миллионов евро или 15 миллионов долларов, поэтому и была наличка по этой части сделки. Но я настаиваю на 15 миллионов евро или 13,500 или 14 миллионов евро, что соответствует 10 миллионам долларов и они были уплачены наличкой. Если Вы скажете судье, что вы дали 30 тысяч евро наличкой, то он будет очень удивлен.

В. А.

а можно сказать, что это была часть платежа за …

А. Ю.

Нет, нужно сказать, что 9 миллионов были наличкой.

В. А.

10 евро было кэшем и пятерка, это двадцатка долларов примерно по тому времени

В. П.

восемнадцать, семнадцать с половиной

В. А.

я посмотрю, какой курс был тогда, и мы поставим сумму сделки

 

Продолжение – в следующих выпусках…


Код видео:

Похожие новости
РАССЛЕДОВАНИЯ
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО) ...

Просмотров: 3016
АНОНС: Представитель партии Плахотнюка в Бельцах незаконно продал часть городской детской библиотеки

АНОНС: Представитель партии Плахотнюка в Бельцах незаконно продал часть городской детской библиотеки ...

Просмотров: 4915
Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC)

Власти намерены отпустить судей, задержанных за отмывание 20 миллиардов долларов (DOC) ...

Просмотров: 13889
АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли

АНОНС: Нынешние депутаты и чиновник правительства организовали в Бельцах схему по отчуждению городской земли ...

Просмотров: 7386
«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC)

«Мастер-класс» по махинациям с публичным жилищным фондом от бывшего мэра Бельц Панчука (DOC) ...

Просмотров: 11479
В Бельцах, под руководством нынешнего представителя правительства были допущены многомиллионные хищения за счет потребителей воды (DOC)

В Бельцах, под руководством нынешнего представителя правительства были допущены многомиллионные хищения за счет ...

Просмотров: 7363


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1165
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6503
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12806
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 24508
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Просмотров: 61106
Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Додон рассказал послу США, как пришлось соврать Путину

Просмотров: 31479
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Просмотров: 21248
Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Просмотров: 17377
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Просмотров: 16440
Раскол в партии Додона

Раскол в партии Додона

Просмотров: 13595
Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Подчиненные Плахотнюку Минтрас и МВД спровоцировали конфликт автоперевозчиков в Бельцах

Просмотров: 13337
Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Заместитель премьер-министра Филипа признан виновным в краже миллиарда долларов

Просмотров: 13201
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5738
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 6982
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6332
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6363
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8308
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Бывшие коммунисты окончательно оформили свои отношения с партией Плахотнюка

Бывшие коммунисты окончательно оформили свои отношения с партией Плахотнюка

09.03.2017  Депутат от партии Додона возглавил контролируемую Плахотнюком структуру
09.03.2017  Участники конкурса по избранию Генпрокурора стали заместителями победителя
09.03.2017  Министр-либерал обвинил в связях с Россией всех противников возможной добычи сланцевых газов
ЛЮДИ
JurnalTV возобновил новостное и аналитическое вещание

JurnalTV возобновил новостное и аналитическое вещание

04.03.2017  Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе
27.02.2017  Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей
27.02.2017  «Яд ва-Шем» требует прекратить продажу в интернете книг об отрицании Холокоста
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)

28.02.2017  В Одесской области осквернен памятник болгарским ополченцам (ФОТО)
17.02.2017  Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону
10.02.2017  Фигурант Интерпола готовится возглавить Социнтерн



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2017 (30)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank