ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО) ...

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В. П. смотри, вопрос по расчетам, если он не откажется от иска и нам его зададут, мы будем придумывать, как мы рассчитались

В. А. было бы хорошо, здесь об этом говорится, и если мы четко сразу ответим на все эти вопросы, значит……

В. П. объясню тебе, они очень долго меня расспрашивали, а что если мы проиграем, а кто это все возместит, то есть они очень долго мурыжили меня по этому поводу, еще до начала, их это очень заботит, что был проигран иск, заморожены активы дают основания для встречного иска к ним, если не будет наших показаний, не будет ничего, они могут отозвать иск …

В. А. нам не сложно сейчас придумать, как могли произойти…. Либо подымаем какие-то оплаты с какими-то офшорами , и говорим что это была оплата …

В. П. тяжело будет … если они дадут запрос по этим офшорам… Те скажут, что это совсем по другим…

В. А. вы здесь пишите что на Цопы сумма, которая ушла, это была сума за металл или за пшеничные

В. П. я понимаю, но это компании, которые вы контролируете…(неразборчиво)

В. А. если мы скажем что это кэшем … токсичные… стоимость была намного меньшей

В. П. сколько кэшем? 20 000 000 долларов кэшем ?.. (неразборчиво)

А. Ю. скрытая часть сделки. Они ничего не говорят об этом сейчас, нам нужно об оплате и конкретной цене. Они ничего не говорят об этом сейчас, потому что Виктор Контиевский говорит миллионов 75 долларов, но мы должны ответить нет, ….вы должны назвать цифры

В. Л. мы решили за конкретную цену этой скрытой сделки называть

В. А. за 20 000 000 долларов

В. П. это много или мало? Надо разбить

В. А. Мы вам продаем еще одну компанию по БЕМ-у – Системе Интеграте. Это была компания Плахотнюка

В. П. да, но она чистая

В. А. да она чистая, мы ее припишем в официальную часть

В. П. а ее ж не было в первой части

В. А. я поговорю, но это было бы хорошо

В. П. это правильно

А. Ю. нам нужно три отдельные цифры (неразборчиво)

В. А. там был не резидент (говорит окомпании Системе Интеграте) , там был его человек и по доверенности. Присакару Игорь… все знали, что это его человек, я еще раз с ним переговорю на этот счет, но мое мнение что мы должны ….. все что можно пойти по линии правды , должно быть максимальная правда , это очистит все

В. А. так как мы говорим о трех разных людях, надо ставить три разных

В. П. а почему?

В. А. у одного

В. П. Конечно, Он создал рейдерский план

В. А. и он его сделал

В. П. да

В. А. нам нужно сказать, что эти акции были сделаны одним человеком, а не тремя, что акции были у одного человека и он купил их у одного человека. Он скажет ему от кого, и потому такая цена была.

В. П. поэтому и цена была такая плохая, что ему нужно было избавиться от всех этих пакетов

В. А. токсичный актив, поэтому…

В. П. да. Если бы мы уменьшили цену, например, до 15 000 000 долларов

В. А. 20 000 000 нормальная

В. П. до 15 000 000 уже как то ….

В. А. подозрительно?

В. П. нет, до 15 000 000 , в кэше можно …. Если бы мы еще в евро скажем… предлагали в евро

В. А. нет, он говорит, что потому что цена была 10 миллионов евро или 15 миллионов долларов, поэтому и была наличка по этой части сделки. Но я настаиваю на 15 миллионов евро или 13,500 или 14 миллионов евро, что соответствует 10 миллионам долларов и они были уплачены наличкой. Если Вы скажете судье, что вы дали 30 тысяч евро наличкой, то он будет очень удивлен.

В. А. а можно сказать, что это была часть платежа за …

А. Ю. Нет, нужно сказать, что 9 миллионов были наличкой.

В. А. 10 евро было кэшем и пятерка, это двадцатка долларов примерно по тому времени

В. П. восемнадцать, семнадцать с половиной