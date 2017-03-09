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В Кишиневе прошел очередной контролируемый профсоюзами «протест»

Опубликовано : 11 март 2017 г. 16:49 | Просмотров: 364 | Категория: Люди

После организованного 17 января «протеста» педагогов, контролируемые бизнесменом с сомнительной репутацией Иланом Шором профсоюзы вывели к правительству около тысячи железнодорожников, требующих выплаты задержанных на 4-6 месяцев зарплат.

Кроме требования о выплате задержанных зарплат, железнодорожники потребовали восстановления нормальной продолжительности рабочего дня, отмены технического выходного, повышения заработной платы.

Как и в случае с протестом педагогов, профсоюзы после менее чем часового скандирования объявили о прекращении акции се тем, чтобы «дать властям время на решение проблем».  

Акцию протеста возглавили профсоюзные лидеры, которые до сих пор никак не реагировали на многочисленные требования железнодорожников.

Протестующие прошли маршем от Железнодорожного вокзала к зданию правительства, где к ним вышел Генеральный директор «Железной дороги Молдовы» Юрий Топалэ.

Руководитель предприятия сообщил протестующим, что многомесячные долги по зарплатам на ЖДМ сложились в результате деятельности его предшественника Владимира Чеботаря, который сегодня является министром юстиции.

Топалэ заявил, что в результате предпринимаемых им действий текущие зарплаты выдаются в срок, а долги по зарплатам за пять месяцев составляют около 112 миллионов леев. Гендиректор предприятия объявил, что задолженности могут быть погашены не ранее чем через 20 месяцев.

Примечательно, что железнодорожники были свезены автотранспортом со всей Молдовы. «Железная дорога Молдовы» и профсоюзы пока не сообщали об источнике затрат на аренду автобусов для доставки протестующих в Кишинев из Окницы, Бендер, Кагула, Унген, Бессарабской или Бельц.

Национальную конфедерацию профсоюзов на акции протеста представлял ее председатель Олег Будза, который неоднократно был фигурантом коррупционных сделок по продаже профсоюзной собственности.



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