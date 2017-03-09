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Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Опубликовано : 11 март 2017 г. 17:32 | Просмотров: 2676 | Категория: Криминал

Лидер правящей в Молдове Демпартии, вице-председатель Социнтерна Владимир Плахотнюк находится под мониторингом Интерпола, как участник организованной преступной группировки.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает авторитетное российское издание «Коммерсант».

Комментируя беспрецедентный шаг, предпринятый в прошлый четверг спикером, премьер-министром и главами МВД и Минюста, когда они вручили Ноту полу России о «необоснованных претензиях спецслужб России» к ряду молдавских чиновников высшего ранга.

По поводу этой претензии молдавских властей, в пресс-релизе парламента Молдовы говорится о том, что на имя «одного из политиков» запросы ряда российских госструктур об установлении международного контроля отправлялись 15 раз. «Все они были отклонены из-за отсутствия доказательств и незаконности подобных попыток преследования»,— говорится в пресс-релизе парламента.

«"Одним из политиков", судя по всему, и является Владимир Плахотнюк», - пишет «Коммерсант».

«Сразу несколько собеседников «Коммерсанта» говорят, что знают о том, что в отношении Владимира Плахотнюка Интерполом применялось уведомление Green Notice. Оно издается в отношении лидеров и активных членов организованных преступных формирований, а также лиц, ранее совершавших преступления и склонных к противоправному поведению, но при этом не имеющих процессуальных статусов подозреваемых или обвиняемых. Такие уведомления используются для предупреждения о возможной опасности, исходящей от таких людей, сбора о них информации и установления их зарубежных связей», - пишет издание.

Днем ранее, молдавское издание newsmaker сообщило, что прежде чем передать ноту российскому послу Фариту Мухаметшину, премьер-министр Павел Филип встретился с послами стран ЕС. Был на этой встрече и американский посол. Глава правительства сообщил своим собеседникам о планах передать Москве ноту, а также рассказал о ее содержании. Кроме того, как рассказали участники встречи, Павел Филип отдельно остановился на ситуации вокруг лидера правящей Демпартии, влиятельного олигарха Владимира Плахотнюка, считающегося реальным руководителем страны. Собеседники издания рассказали, что премьер пожаловался на Москву, которая добивается того, чтобы Плахотнюк оказался под мониторингом Интерпола.

Пока официально не сообщалось о мотивах преследования Плахотнюка со стороны Интерпола. Известно, однако, что ранее он был замешан в транснациональных преступлениях Солнцевской организованной преступной группировки, а также в организации ряда заказных убийств.    

Плахотнюк дважды находился под мониторингом Интерпола: в октябре 2008 года и в октябре 2012 года. Информацию об этом доложил на закрытом заседании парламента 14 февраля 2013 года министр внутренних дел Дорин Речан. Тогда же, Речан сообщил депутатам, что 13 страниц из дела по розыску Плахотнюка были украдены из Национального бюро Интерпола.

Согласно данным главы МВД, запрос о мониторинге Плахотнюка исходил от Римского бюро Интерпола. Плахотнюк фигурировал тогда в списке 23 лиц, связанных с российской «Солнцевской» преступной группировкой, входящей в число наиболее опасных ОПГ в мире.

Примечательно, что второй раз Плахотнюк находился под мониторингом Интерпола в 2012 году, когда он был первым вице-председателем парламента.

Кроме того, в молдавской прессе неоднократно появлялись свидетельства бывших сотрудников полиции, прямо указывавших на Владимира Плахотнюка, как одного из представителей криминального мира в начале 90-х годов прошлого века, специализировавшегося на торговле живым товаром.



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