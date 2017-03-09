Еще один местный избранник от партии Ренато Усатого подвергся репрессиям со стороны властей ...

Уголовное дело было возбуждено еще в прошлом году, когда Ренцу обвинили в том, что у него, якобы, фальшивый диплом. В итоге, в кратчайшие сроки прокурор Алексей Буценко распорядился возбудить уголовное дело. Как заявил Ренца, дело политическое и возбуждено по указке Демпартии.

Как сообщает издание 1news, об этом Ренца заявил в ходе онлайн трансляции в соцсети Facebook.

По его словам, в результате некого "обращения” Кагульская прокуратура затребовала в Государственном университете Молдовы свидетельство о том, что Ренца якобы не учился там. С другой стороны, по просьбе Ренцы, который лично обратился в архив МГУа, было выдано свидетельство, с печатью архива учреждения и необходимыми подписями, о том, что он действительно окончил факультет экономики в 2006 году.

«Я владею одним свидетельством, а обвинение "другим”. Мы потребовали экспертизы этих документов. Мы с защитниками считаем, что обвинение не может быть предъявлено, пока не будет проведена хотя бы экспертиза, которая бы указала на достоверность этих документов. Сегодня мой адвокат Валериу Негоицэ, участвовал в суде, пока я находился в командировке, он заявил суду, что я в Министерстве просвещения, где по моей просьбе, должны были ответить на мой запрос по поводу диплома. Суд счёл, что я пытаюсь уклониться от разбирательства, и что меня необходимо арестовать на 30 дней», – заявил Ренца, подчеркнув, что в тот же день решение суда было оспорено в Апелляционной палате.

При этом координатор подчеркнул, что кто-то получил доступ к его личному делу в Moldtelecom, где он работал на протяжении нескольких лет. Более того, прокурор даже не составил протокола после обвинения в адрес Ренцы со стороны анонимного лица.

«Мы подали жалобу в Генеральную прокуратуру, в которой потребовали признать постановление о возбуждении уголовного дела и признании меня невиновным незаконными. В Генпрокуратуре заявили, что это в находится в компетенции Кагульской прокуратуры, в которой нам ответили, что "уже поздно”, так как дело направленно в суд», – добавил он.

Ренца подчеркнул, что за спиной этого уголовного дела находятся люди из Демократической партии, по указке которой оно и ведётся.

Ранее уже сообщалось о том, что власти возбудили десятки уголовных дел в отношении всех мэров городов от «Нашей партии» (12 городов), а также мэров сел и представителей этой партии в местных советах. В связи с репрессивными действиями со стороны властей, представители в местных органах власти обратились к руководству аккредитованных в Молдове дипломатических миссий.