Голландия запретила посадку самолета с главой МИДа Турции на борту ...

Решение Голландии в отношении главы турецкой дипломатии вызвало резкие обвинения со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал власти Нидерландов "пережитками нацизма" и фашистами.

Как сообщает Би-би-си, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу намеревался в субботу посетить митинг турецкой общины в Роттердаме, чтобы убедить проживающих в Нидерландах турецких граждан поддержать изменения в конституцию страны на референдуме, который пройдет 16 апреля.

Однако мэр Роттердама запретил проведение митинга и заявил, что власти страны не разрешат главе турецкого МИД участвовать в нем.

В заявлении кабмина Нидерландов уточняется, что такое решение было принято в связи с "угрозой общественному порядку и безопасности".

Турция в связи с этим инцидентом вызвала посла Нидерландов для дальнейших разъяснений, а президент Турции обвинил Голландию в проявлении «нацизма» и «фашизма», пригрозив санкциями в отношении голландских авиакомпаний.

«Вы можете не пускать нашего министра иностранных дел, сколько хотите. Посмотрим, как ваши самолеты будут теперь летать в Турцию», - сказал Эрдоган.

В апреле в Турции пройдет референдум по поправкам к конституции, на котором будет решаться вопрос введения президентской формы правления.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о необходимости подобной реформы еще два года назад, вскоре после своего избрания президентом.

Противники этой инициативы заявляют, что изменение конституции приведет к тому, что все бразды правления окажутся в руках одного человека.