ЭКСКЛЮЗИВ: Как Плахотнюк пытался заиметь имидж добропорядочного бизнесмена (ВИДЕО) ...

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Для ведения переговоров был выбран в качестве посредника нынешний депутат правящей в Молдове Демпартии Влад Андронаки, целью которого было добиться от Вячеслава Платона ложных показаний в суде в интересах Владимира Плахотнюка по его сделкам с Платоном.
В беседе раскрываются и некоторые важные детали о сделке по обанкроченному банку «Банка де Економий», а также страховой компании ASITO.
Ниже, приводится стенограмма беседы, предоставленная агентству источником в руководстве Генпрокуратуры Украины.
Беседа состоялась в декабре 2014 года, в одном из киевских ресторанов.
Также, в этой встречи принимал участие английский юрист, который вместе с Владом Андронаки представлял интересы г-на Плахотнюка
Стенограмма
встречи Вячеслава Платона и его юридического советника Вячеслава Лыча
с доверенным лицом г-на Плахотнюка Владом Андронаки и его английским юристом,
состоявшейся в декабря 2014 года в г. Киеве, Украина
Используемые сокращения:
В.П. – Вячеслав Платон
В.А. – Влад Андронаки
В. Л. – Вячеслав Лыч
А. Ю. – Английский юрист г-на Плахотнюка
Продолжение - в следующих выпусках...
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