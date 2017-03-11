ЭКСКЛЮЗИВ: Как Плахотнюк пытался заиметь имидж добропорядочного бизнесмена (ВИДЕО) ...

Для ведения переговоров был выбран в качестве посредника нынешний депутат правящей в Молдове Демпартии Влад Андронаки, целью которого было добиться от Вячеслава Платона ложных показаний в суде в интересах Владимира Плахотнюка по его сделкам с Платоном.

В беседе раскрываются и некоторые важные детали о сделке по обанкроченному банку «Банка де Економий», а также страховой компании ASITO.

Ниже, приводится стенограмма беседы, предоставленная агентству источником в руководстве Генпрокуратуры Украины.

Беседа состоялась в декабре 2014 года, в одном из киевских ресторанов.

Также, в этой встречи принимал участие английский юрист, который вместе с Владом Андронаки представлял интересы г-на Плахотнюка

Стенограмма

встречи Вячеслава Платона и его юридического советника Вячеслава Лыча

с доверенным лицом г-на Плахотнюка Владом Андронаки и его английским юристом,

состоявшейся в декабря 2014 года в г. Киеве, Украина

Используемые сокращения:

В.П. – Вячеслав Платон

В.А. – Влад Андронаки

В. Л. – Вячеслав Лыч

А. Ю. – Английский юрист г-на Плахотнюка

Продолжение - в следующих выпусках...