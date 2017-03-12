Пропагандист Плахотнюка считает, что украинцы режут русских на Донбассе, как «свинью на Пасху»
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Один из основных пропагандистов гражданина России, олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка почувствует себя «человеком», зарезав свинью на Пасху, «как русских украинцы в Донбассе».
Изречение принадлежит одному из основных пропагандистов Плахотнюка – Вячеславу Балакчи.
«Вот порежу свинью на Пасху, как русских украинцы в Донбассе и буду чувствовать себя человеком», - написал Блакчи.
Вячеслав Балакчи является одним из основных пропагандистов медиа-холдинга, принадлежащего гражданину России, олигарху и лидеру правящей в Молдове Демпартии Владимиру Плахотнюку. Плахотнюк является владельцем телеканала Prime, ретранслирующим самый популярный в Молдове российский телеканал «Первый».Ретрансляция этого российского телеканала на протяжении почти десяти лет остается основным источником содержания принадлежащего Плахотнюку медиа-холдинга.
Кроме того, Плахотнюк контролирует филиал российского газового гиганта «Газпром» - молдо-российское предприятие «Молдовагаз». Известно, что посредством этого предприятия финансируется деятельность возглавляемой Владимиром Плахотнюком Демпартии.
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|Пропагандист Плахотнюка считает, что украинцы режут русских на Донбассе, как «свинью на Пасху»