В крупных городах Беларуси прошли массовые акции протеста с требованием отставки Лукашенко (ВИДЕО) ...

В прошедшие выходные протесты с требованием отставки президента Беларуси Александра Лукашенко прошли в Бобруйске, Орше, Рогачеве и Бресте.

Как сообщает агентство БелаПАН, 11 и 12 марта акции протеста прошли в пяти городах Беларуси — Пинске, Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве. В воскресенье, в Бобруйске и Орше акции оказались наиболее массовыми, на каждую из них собралось около 1.000 человек.

в Бобруйске на улицу вышли около тысячи человек, столько же — в Орше. В Рогачеве протестовали порядка 400 человек, в Бресте — 150.

Во всех городах митингующие — люди среднего возраста, молодежь и пенсионеры — критиковали декрет "О предупреждении социального иждивенчества", говорили об отсутствии работы, о мизерных заработках и пенсиях, на которые невозможно нормально жить и растить детей. Помимо социально-экономических требований звучали требования отставки Александра Лукашенко.

Власти отреагировали на протесты арестами журналистов, блогеров и лидеров оппозиционного движения. Были проведены массовые задержания участников протестов, а также обыски и превентивные задержания местных активистов. Точное число задержанных пока неизвестно. В числе задержанных оказались 19 журналистов и блогеров, которые освещали акции.и оппозиционных политиков.

Суды над арестованными были проведены уже в понедельник утром. Всего по данным правозащитников, с 3 марта за участие в мирных акциях протеста в Беларуси было задержано более 70 человек.

Официальных комментариев властей по поводу задержаний пока не последовало.

13 марта, Евросоюз призвал власти Беларуси немедленно освободить всех задержанных в ходе акций протеста. Об этом заявила пресс-секретарь Европейской службы внешних действий Майя Кочиянчич, комментируя ситуацию с задержаниями и арестами в стране.

«Задержания и приговоры мирным демонстрантам, в том числе лидерам оппозиционных движений, находятся в противоречии с объявленной Беларусью политикой демократизации, — отметила она. — Европейский союз остается приверженным стабильному, демократическому и процветающему будущему Беларуси на благо ее народа и продолжит свою работу над этой целью. Мы призываем к немедленному освобождению задержанных», - говорится в заявлении пресс-секретаря Европейской службы внешних действий.

Акции против декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества" проводятся в разных городах Беларуси с февраля.

Видео: Радио "Свобода".