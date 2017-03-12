Жители пригородов Кишинева возмутились тайным решением властей о строительстве завода для утилизации опасных отходов
|
На созванные по инициативе местного советника от «Нашей партии» Иона Дука слушания пришли жители пригородов Кишинева – Сынджеры, Реваки и Добруджи.
Возмущение жителей вызвало намерение властей разместить в непосредственной близости от пригородов столицы завода по утилизации опасных отходов, содержащих кадмий и ртуть.
Примечательно, что решение о строительстве опасного объекта было разрешено министром экологии Валериу Мунтяну. Власти настаивают на том, что перед принятием решения были проведены общественные слушания, хотя жители признаются, что никто не был ознакомлен с планами по возведению опасного производства.
Несмотря на это, в феврале этого года примар г.Сынджера выдал градостроительный сертификат, позволяющий начало работ по строительству завода.
Более полутысячи собравшихся на слушания заявили о своем категорическом несогласии с планами властей.
Кроме того, было решено, что вопрос о строительстве подобного объекта может быть решен только после проведения местного референдума.
Примаром города Сынджера является представитель Либеральной партии.
Жители пригородов Кишинева возмутились тайным решением властей о строительстве завода для утилизации опасных отходов ...Просмотров: 1004
JurnalTV возобновил новостное и аналитическое вещание ...Просмотров: 1379
Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе ...Просмотров: 3373
Местные избранники «Нашей партии» проинформировали дипмиссии о давлении со стороны властей ...Просмотров: 1486
|17:27
|Евросоюз увидел в Молдове стабильность, коррупцию, нарушения прав человека и политическое вмешательство в правосудие
|10:13
|Пропагандист Плахотнюка считает, что украинцы режут русских на Донбассе, как «свинью на Пасху»