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Жители пригородов Кишинева возмутились тайным решением властей о строительстве завода для утилизации опасных отходов

Опубликовано : 13 март 2017 г. 15:07 | Просмотров: 1003 | Категория: Люди

На созванные по инициативе местного советника от «Нашей партии» Иона Дука слушания пришли жители пригородов Кишинева – Сынджеры, Реваки и Добруджи.

Возмущение жителей вызвало намерение властей разместить в непосредственной близости от пригородов столицы завода по утилизации опасных отходов, содержащих кадмий и ртуть.

Примечательно, что решение о строительстве опасного объекта было разрешено министром экологии Валериу Мунтяну. Власти настаивают на том, что перед принятием решения были проведены общественные слушания, хотя жители признаются, что никто не был ознакомлен с планами по возведению опасного производства.

Несмотря на это, в феврале этого года примар г.Сынджера выдал градостроительный сертификат, позволяющий начало работ по строительству завода.

Более полутысячи собравшихся на слушания заявили о своем категорическом несогласии с планами властей.

Кроме того, было решено, что вопрос о строительстве подобного объекта может быть решен только после проведения местного референдума.

Примаром города Сынджера является представитель Либеральной партии.



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