Евросоюз увидел в Молдове стабильность, коррупцию, нарушения прав человека и политическое вмешательство в правосудие ...

В преддверии намеченного на 31 марта заседания Совета по ассоциации ЕС-Молдова, Европейская комиссия и Европейская служба по внешним связям опубликовали совместный Отчет по ситуации в Молдове.

Отчет был распространен в понедельник Делегацией ЕС в Молдове. Как указано в пресс-релизе Делегации по содержанию Отчета, «Молдова провела ряд реформ, но должна сделать еще больше для выполнения взятых на себя обязательств при подписании Соглашения об ассоциации с ЕС».

Согласно Отчету, «Молдове приняла ряд реформ, направленных на восстановление независимости судебной системы и для борьбы с коррупцией, для эффективности госадминистрации и восстановления макроэкономического равновесия».

«В то же время, необходимы дополнительные усилия для укрепления демократии и правового государства. Необходимо уделить больше внимания соблюдению прав человека и основных свобод – сферы, в которых не отмечено достаточных прогрессов, отчасти из-за проблем судебной системы. Политическое вмешательство в правосудие и в деятельность правоприменительных органов являются системным препятствием на пути социального и экономического развития», - говорится в Отчете Европейской комиссии о «стабильности» в Молдове.

В документе подчеркивается, что «ЕС и другие международные партнеры ставят под сомнение широко распространенное применение предварительного заключения, особенно в случаях, связанных с участием в демонстрациях».

Несмотря на это, по мнению Европейской комиссии, «Республика Молдова обрела политическую стабильность в 2016 году, после нескольких смен правительства в 2015 году и антиправительственных демонстраций вплоть до начала 2016 года».

Кроме того, отмеченная Евросоюзом «политическая стабильность» привела к негативным последствиям в сфере СМИ, что отмечено в том же Отчете. «Медиа-среда поляризована, с концентрацией собственности в СМИ и монополизацией рекламного рынка», - подчеркивается в Отчете с цитированием Индекса свободы прессы, согласно которому Молдова за последние два года спустилась с 56-го места в 2014 году на 76-е в 2016 году.

Отчет Европейской комиссии о ситуации в Молдове отмечает, что «коррупция остается широко распространенным явлением, а в обществе бытует мнение о распространенной коррупции также среди должностных лиц высшего ранга».

«Предпринимательство остается зависимым от широкого распространения коррупции и непоследовательности политики, которые оказывают негативное влияние на инвестиционный климат. Продолжается консолидация экономических интересов в руках небольшого количества людей. Это создает угрозы для общественной политики», - отмечается в Отчете Европейской комиссии, увидевшей «установление стабильности» в Молдове.

Ранее, Евросоюз неоднократно заявлял о нарушениях в области прав человека, отмечая наличие селективной юстиции.