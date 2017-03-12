Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона ...

Краткосрочные каникулы Игоря Додона в Италию были связаны с необходимостью встречи с российским предпринимателем Игорем Макаровым, а организованная скандальная встреча с диаспорой в Падова была задумана в качестве «прикрытия» для отвлечения внимания

Об этом заявил в соцсетях лидер движения Antimafie Сергей Мокану, уточнив, что Макаров контролирует поставляющую в Молдову электроэнергию МолдГРЭС.

Мокану утверждает, что истинной целью визита Додона была его встреча с главой компании «Итера» Игорем Макаровым в известной элитной зоне Италии Lago di Garda. Там, на принадлежащей Макарову вилле предполагалась их встреча с участием олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка для утверждения совместной схемы, менеджером которой должен был стать родной брат Додона – Александр.

Как заявил Мокану, Додон встретился лишь с Макаровым, без участия Плахотнюка. Отсутствие олигарха на встрече, о которой говорит Мокану, неизвестно, однако ранее уже сообщалось, что Плахотнюк в последние полгода избегает покидать Молдову из-за опасности быть арестованным по мандату Интерпола.

Сергей Мокану также отмечает, что сорванная из-за отсутствия Плахотнюка сделка предусматривала переход к Додону части активов Плахотнюка в посреднических фирмах, поставляющих электроэнергию МолдГРЭС в Кучургане на Правобережье Молдовы. Взамен, Додон должен был лишь организовать контролируемые им протесты в связи с повышением тарифов, от которых он же и имел бы прибыль.

«Эти подставные фирмы созданы тираспольскими властями вместе с про-российскими властями в Кишиневе. Таким образом, получатели комиссионов от этих посреднических фирм была семья Лучинского, в его бытность президентом. Затем, этот бизнес перешел к семье Воронина, который в октябре 2002 года наградил Игоря Макарова орденом «Трудовая доблесть». Сейчас, пришло время, чтобы Плахотнюк, перехвативший этот бизнес у семьи Воронина, передал часть своих доходов от этих фирм пришедшему к власти про-российскому президенту Додону», - заявил Мокану.

Занимающий должность президента Игорь Додон находился «с частным визитом» в Италии с 3 по 8 марта. 7 марта он организовал встречу с диаспорой в итальянском городе Падова. Другой официальной информации о визите не было предоставлено.