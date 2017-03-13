Договор о продаже украденных акций банка Victoriabank был подписан Андрианом Канду (DOC) ...

Нынешний спикер парламента, ближайший родственник олигарха Владимира Плахотнюка - Андриан Канду подписал договор о продаже акций Victoriabank, после того, как на него была проведена рейдерская атака в 2011 году.

Опубликованный агентством Moldnews документ свидетельствует о перепродаже акции Victoriabank в 2011 году, после того, как произошла рейдерская атака на целый ряд компаний и банков со стороны принадлежащей Плахотнюку компании OTIV Prime Holding B.V, за которую в контракте расписался родственник Плахотнюка, ныне спикер парламента Адриан Канду.

Согласно документу, в качестве продавца в договоре фигурирует OTIV Prime Holding B.V., а в качестве покупателя бизнес-партнёр Вячеслава Платона, Юрий Контиевский.

В документах указано, что сумма сделки составляет 75 миллионов долларов.

Это именно та сделка, детали которой обсуждали в декабре 2014 года, в Киеве, Вячеслав Платон и доверенное лицо Плахотнюка – Влад Андронаки (ныне депутат ДПМ). Обсуждение касалось деталей, которые надо было скрыть во время судебных разбирательств в Амстердамском суде по факту рейдерского захвата части акций Victoriabank.