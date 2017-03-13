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Ренато Усатый и Владимир Жириновский подписали Соглашение о сотрудничестве возглавляемых ими партий

Опубликовано : 14 март 2017 г. 16:56 | Просмотров: 1064 | Категория: Власть

Делегация «Нашей партии» во главе с ее лидером Ренато Усатым подписала Соглашение о сотрудничестве с Либерально-демократической партией России, являющейся самой старейшей партией в РФ.

Как сообщает пресс-служба «Нашей партии», подписание прошло в Москве, в офисе ЛДПР.

В ходе переговоров, председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что ЛДПР готова ко всем формам сотрудничества с «Нашей партией». «Наибольшие симпатии у меня вызывает «Наша партия», – подчеркнул Жириновский. – Поэтому мы готовы к любым видам сотрудничества на межпартийной основе, к обмену делегациями, к расширению контактов по линии молодежных структур – между молодежным крылом ЛДПР и такой же организацией «Нашей партии».

Владимир Жириновский выразил уверенность, что сотрудничество между ЛДПР и «Нашей партией» будет способствовать и развитию молдавско-российских связей. «Мы вместе будем идти вперед, чтобы молодое поколение Молдовы и России гордилось славным прошлым и настоящим. В 30-40-е годы они будут новой элитой Молдавии, России. Пусть знакомятся и развивают отношения», - заявил Жириновский, цитируемый пресс-службой НП.

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый заявил в свою очередь, что Владимир Жириновский является политиком мирового уровня, неоднократно демонстрировавшим миллионам избирателей, что является истинным патриотом России. «Для меня большая честь сегодня присутствовать здесь, вместе с нашей делегацией из Молдовы. Будучи советским школьником, я наблюдал и знал про ЛДПР не меньше, чем те, кто жил в России, и вы правильно отметили, что родились мы все в одной большой стране, потом нас разделили», - подчеркнул Усатый.

Лидер «Нашей партии» также рассказал о махинациях, к которым прибег возглавляемый Владимиром Плахотнюком правящий в Молдове режим перед президентской кампанией, когда Конституция была изменена таким образом, чтобы искусственно поднять возрастной ценз для кандидатов на пост главы государства с целью не допустить Усатого к выборам. «У нас в Молдове не демократия. Молдова является захваченным государством, в котором всеми процессами руководит олигарх с сомнительной репутацией Плахотнюк, – заявил Усатый. – У нас карманные суды, прокуроры. Сегодня они с периодичностью в несколько месяцев закрывают в тюрьму наших сторонников и активистов. Уголовные дела возбуждены практически против всех руководителей «Нашей партии», - отметил Усатый.

Лидер «Нашей Партии» отметил важность улучшения ситуации с трудовой миграцией граждан Молдовы, работающих в Российской Федерации: «Уверен, что сможем улучшить ситуацию при вашей поддержке. У нас сотни тысяч граждан работают в России». «Есть еще категория невъездных в Россию чиновников. И слава Богу! А то украдут что-нибудь по дороге, как они украли миллиард долларов из молдавских банков», - заявил Ренато Усатый.

В ходе беседы Ренато Усатый пригласил делегацию ЛДПР наблюдать за работой V внеочередного Съезда «Нашей партии», который пройдет 18 марта в Кишиневе. Владимир Жириновский ответил согласием и, в свою очередь, пригласил Ренато Усатого и делегацию «Нашей партии» на празднование 30-летия ЛДПР, которое состоится в декабре 2019 года в Москве.

Либерально-демократическая партия является старейшей партией в России и была создана 13 декабря 1989 года. На сегодняшний день в ЛДПР состоят около 300 000 человек по всей России. ЛДПР имеет 39 депутатов в Госдуме и 3 представителя в Совете Федерации (верхней палате российского парламента).



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