В Международный день рек прошли гражданские акции против намерений Украины построить каскад ГЭС на Днестре (ФОТО) ...

Во вторник, в Кишиневе, Тирасполе и Сороках десятки граждан вышли на акцию с требованием прекращения планов Украины по строительству ГЭС в верховьях Днестра, что приведет к осушению реки в ее среднем и нижнем течении.

В Кишиневе, манифестации прошли перед посольством Украины в Кишиневе, а также у Миссии ЕС в Молдове. На транспарантах в руках протестующих было написано: «Мы против ГЭС на Днестре!», «ЕС- вы в ответе за тех, кого приручили!».

В Тирасполе, молодые экологи вышли на акцию с транспарантом «Не плотинам на Днестре! Спасем Днестр!».

В Сороках, десятки молодых людей организовали флэш-моб на берегу Днестра, выстроившись в импровизированное слово NU (Нет – Ред.).

Ранее, уже сообщалось, что 13 июля 2016 г. кабинет министров Украины утвердил Программу развития гидроэнергетики до 2026 г. Она предполагает строительство шести новых ГЭС на верхнем Днестре (в том числе крупнейшей в Европе Новоднестровской (мощностью 1,25 млн кВт). Строительство вызвало беспокойство в экспертной среде экологов Молдовы и Украины. В феврале 2017 г. премьер-министр РМ Павел Филип обсудил данный вопрос со своим коллегой Владимиром Гройсманом. Однако Украина не отказалась от идеи строительства ГЭС.

В свою очередь, ученые-экологи Молдовы и Украины заявили, что строительство шести гидроэлектростанций на верхнем Днестре приведет к исчезновению реки.

14 марта является Международным днем рек, который также называется Международным днем действий против плотин.

Кишинев

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Фото: facebook.com