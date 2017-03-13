В России расценили действия Канду и Филипа, как «неадекватный демарш»
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Нота, врученная послу России спикером, премьер-министром, главами МВД и минюста, вызвала удивление у официальной Москвы.
Об этом заявил в ходе своего официального визита в Кишинев зам.министра иностранных дел России Григорий Карасин.
Как заявил Карасин после встречи с Игорем Додоном, Нота вызвала в России «удивление». «У нас есть встречные факты, которые копились с конца 2014 года. Мы, естественно, со всей серьезностью подойдем к тому, что изложено в этой ноте. Но форма этого демарша, наверное, вряд ли может быть признана адекватной», - заявил по этому поводу Карасин.
Ранее уже сообщалось о беспрецедентном шаге, предпринятом 9 марта спикером парламента, премьер-министром и главами МВД и Минюста, когда они вручили Ноту полу России о «необоснованных претензиях спецслужб России» к ряду молдавских чиновников высшего ранга.
По поводу этой претензии молдавских властей, в пресс-релизе парламента Молдовы говорится о том, что на имя «одного из политиков» запросы ряда российских госструктур об установлении международного контроля отправлялись 15 раз. «Все они были отклонены из-за отсутствия доказательств и незаконности подобных попыток преследования»,— говорится в пресс-релизе парламента.
Молдавские власти отказываются называть имя «одного из политиков», однако, в СМИ уже сообщалось, что речь идет об олигархе и лидере Демпартии Владимире Плахотнюке, которому грозит арест по линии Интерпола.
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