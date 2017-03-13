Канду признал оригинальность подписанных им документов о продаже украденных акций Victoriabank ...

Родственник Плахотнюка, председатель парламента Андриан Канду подтвердил оригинальность опубликованного накануне контракта за его подписью о продаже акций КБ Victoriabank на 75 миллионов долларов Вячеславу Платону.

Подлинность документов была подтверждена Канду в ходе организованной им во вторник пресс-конференции.

«Этот документ на самом деле существует, но не имеет никакой связи с рейдерскими атаками или еще с чем-либо», - заявил Канду, отвечая на вопрос журналистки телеканала JurnalTV, который он обвинил в финансировании со стороны «преступной группировки Цоп».

Кроме того, председатель парламента сообщил, что «не так давно, по поводу этого документа был судебный процесс в Голландии», после того, как «эта преступная группировка Цоп подала в суд на меня и моих коллег – Лупу и Плахотнюка».

«Суд в Голландии был выигран мной и моими коллегами», - резюмировал в этой связи Канду.

Заявление Канду представляет особый интерес в связи с опубликованными агентством OMEGA переговорами представителя Плахотнюка – Влада Андронаки с Вячеславом Платоном в декабре 2014 года, в Киеве. Тогда, они обсуждали изменение свидетельских показаний в Амстердамском суде в пользу Плахотнюка. Позже, в Амстердамском суде, именно на основании ложных показаний, было вынесено решение, о котором заявил 14 марта Андриан Канду.

Документ, подлинность которого подтвердил Андриан Канду, был опубликован агентством Moldnews. Документ свидетельствует о перепродаже акции Victoriabank в 2011 году, после того, как произошла рейдерская атака на целый ряд компаний и банков со стороны принадлежащей Плахотнюку компании OTIV Prime Holding B.V, за которую в контракте расписался родственник Плахотнюка, ныне спикер парламента Адриан Канду.

Согласно документу, в качестве продавца в договоре фигурирует OTIV Prime Holding B.V., а в качестве покупателя бизнес-партнёр Вячеслава Платона, Юрий Контиевский.

В контракте указано, что сумма сделки составляет 75 миллионов долларов.