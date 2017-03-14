Полицейские из зоны боевых действий заблокировали заседание Верховной рады Украины (ФОТО) ...

В среду, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед была вынуждена закрыть заседание Верховной Рады после того, как в зал парламента пришли полицейские, с участием которых накануне произошел инцидент и столкновение с одним из депутатов.

Как сообщает украинское издание UNIAN, Сыроид объявила, что депутаты из двух фракций, которые требовали объявить перерыв, хотят выступить с трибуны. К трибуне вышел депутат от "Народного фронта" Юрий Береза в окружении коллег из своей фракции и фракции "БПП". Он сообщил, что накануне в Краматорске народный депутат, "прикрываясь своим мандатом, своим удостоверением, позволил себе бить сотрудников полиции".

Депутат обратился к Сыроид с просьбой пригласить в сессионный зал полицейских, чтобы они рассказали о событиях, которые произошли накануне, и как депутат ведет себя с правоохранителями.

После этого в сессионный зал зашли полицейские и направились к трибуне парламента. Председательствующая на заседании Оксана Сыроид в ответ на это сразу же объявила о закрытии заседания парламента.

Накануне вечером, возле Славянска произошел конфликт между силовиками и активистами. Кроме того, присутствующий на месте народный депутат Владимир Парасюк начал наносить удары сотрудникам полиции и пытался вырвать оружие у полицейских.