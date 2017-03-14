Додон начал назначать судей «пакетом» ...

Об этом сообщил в соцсетях ставший президентом Игорь Додон.

Он уточнил, что речь идет о начинающих судьях-выпускниках Национального института юстиции, которым, по словам Додона, он предоставил возможность «проявить себя».

«Мы предоставили им возможность проявить себя посредством накопленных знаний и качеств, как в результате учебы в Школе судей, так и по их месту работы», - написал Игорь Додон в качестве президента.

Додон отметил также, что в обществе особо завышенные ожидания от судебной системы. «Знаю, что вновь пришедшие в должность люди способны провести необходимые изменения в системе. Надеюсь, что именно этого они и добьются», - считает Додон.

Примечательно, что «пакетное назначение» Додона прошли выпускники института, руководство и соответственно преподавательский состав которого известно, благодаря громким коррупционным скандалам и обвинениям в заказном характере своей деятельности.

Так, в состав Совета Национального института юстиции входит, например, судья Татьяна Питик, скандально известная приобретенным за 500 долларов автомобилем Porsche. Другим членом Совета является судья Лилиана Катан, фигурирующая в списке судей с элитной недвижимостью, построенной «на зарплату». В этот же Совет входит прокурор Кишинева Игорь Попа, известный в связи с исполнением целого ряда заказных политических дел, включая дело политзаключенных «группы Петренко».

Это было самое большое «пакетное» назначение судей Игорем Додоном за неполные 100 дней своего президентства. Известно, что судебная система контролируется олигархом Владимиром Плахотнюком.