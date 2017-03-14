В Беларуси прошли очередные массовые акции протеста ...

В Минске, Гродно и Могилеве 15 марта прошли очередные уличные акции против декрета № 3 "О предупреждении социального иждивенчества",а несколько десятков протестующих были арестованы.

Как сообщает издание БелаПАН, в протестах приняло участие в общей сложности более четырех тысяч человек, из которых более трех тысяч человек вышли на протест в Минске.

Акция в Минске под названием "Марш нетунеядцев" была разрешена властями. В то же время, в Могилеве и Гродно прошли аналогичные, но не санкционированные акции протеста, в которых участвовали по нескольку сотен человек.

Протестующие уже несколько недель выходят на улицы, несмотря на распоряжение президента Лукашенко приостановить взимание "налога на тунеядство".

Демонстранты выходят на улицу, чтобы высказать недовольствоо экономической политикой властей - низкими зарплатами, отсутствием рабочих мест, введением новых налогов и сборов при обнищании населения.

Практически на всех акциях люди требуют проведения честных выборов и призывают президента Лукашенко уйти в отставку.

По завершению акции протеста, власти начали аресты протестующих. По сообщению правозащитного сайта Spring96, вечером в среду в Центральном РУВД Минска находится порядка 30 - 35 задержанных.

10 марта после массовой акции против декрета "о тунеядстве" были задержаны и осуждены на 15 суток ареста лидеры правоцентристской коалиции Анатолий Лебедько, Юрий Губаревич и Виталий Рымашевский.

11 и 12 марта уличные акции прошли в Пинске, Бобруйске, Бресте, Орше и Рогачеве. Тогда также были отмечены массовые задержания участников протестов и журналистов, которые их освещали.

По данным правозащитников, в период с 3 марта за участие в мирных акциях протеста в Беларуси было задержано более 100 человек. В разных городах страны уже несколько дней проходят суды над местными общественными активистами за участие в акциях протеста.