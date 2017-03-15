Додон заявил, что с избранием Тимофти Молдова решает вопрос стабильности (ВИДЕО) ...

16 марта исполнилось пять лет со дня назначения Николая Тимофти на должность президента, которое стало возможным благодаря голосам возглавляемой Игорем Додоном группы депутатов.

Объясняя свое участие в голосовании за Тимофти, Додон заявил, что он выступает «в качестве оппозиции», а то, что делают социалисты 16 марта 2012 года, они делают «во имя страны, во имя народа».

Как заявил Додон, день избрания Тимофти явился «кульминационным моментом» по преодолению кризиса, а голосованием за него будет поставлена точка в депрессии, которой был подвержен народ Молдовы.

«Мы выступаем за политическую стабильность на многие годы вперед. Там, где стабильность, будут и качественные изменения. Там, где стабильность – есть и будущее, - подчеркнул Игорь Додон 16 марта 2012 года.

Ранее, бывший лидер Демпартии Мариан Лупу заявил, что голосованием за Николае Тимофти на должность президента Игорь Додон спас правящее тогда большинство от досрочных выборов, сохранив его у власти.