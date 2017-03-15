Никакого консенсуса по изменению системы голосования сегодня в Молдове нет ...

Бывший посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре предложил некоторые соображения в виде вопросов и ответов на них, касательно реформы избирательной системы в Молдове.

Кто инициирует переход к мажоритарной системе голосования?

Переход к мажоритарной системе голосования (по одномандатным участкам) инициировала Демпартия Молдовы и ее лидер Владимир Плахотнюк. Рейтинг ДПМ – около 3-4%, рейтинг Владимира Плахотнюка – 0,3%. Демократическая партия Молдовы при нынешней системе голосования имеет мало шансов попасть в парламент, и ни одного, чтобы сформировать будущее правительство.

Т.е. изменение системы голосования преследует цель обеспечить ДПМ и ее лидеру возможность остаться у власти и продолжать избегать ответственности за совершенные преступления.

Какова позиция международного сообщества в отношении инициативы Плахотнюка по изменению системы голосования?

Никакого другого официального мнения, кроме консолидированной позиции Венецианской Комиссии от 2013 года, согласно которой переход к мажоритарной системе голосования крайне нежелателен, нет. По мнению Комиссии изменение системы голосования облегчит переход парламента под контроль олигархов. В странах со слабыми демократическими традициями в одномандатных округах ВСЕГДА побеждают кандидаты от власти. Это подтверждают результаты голосования в Украине, России, Румынии и других странах, в которых действует одномандатная или смешанная система голосования.

Мнения, высказываемые отдельными представителями международных структур (например, недавние высказывания Джанни Буккикио), являются их частным мнением, а не позицией международного сообщества, и к ним соответственно надо относиться.

Какая самая наглая ложь инициаторов «реформы»?

Инициаторы реформы говорят о том, что выборы по одномандатным округам приблизят депутата к избирателям, у которых будет возможность его отозвать в случае не выполнения им (ей) своих предвыборных обещаний. Это ложь. Согласно Конституции мандат не является императивным, т.е. депутат в парламенте выражает интересы не «своих» избирателей, а интересы всего народа и отозвать его с должности члена парламента невозможно. Изменить систему голосования возможно через принятие органического закона, однако последний ни при каких обстоятельствах не может изменить Конституцию. Таким образом, вне зависимости от метода избрания (по спискам либо в одномандатных округах) мандат депутата останется не императивным и отозвать его будет невозможно. Никакие референдумы, о которых говорят плахотнюковцы, тут не помогут.

Почему из заявлений о дискредитации партийной системы не следует необходимость перехода к голосованию по одномандатным округам?

Одним из главных аргументов инициаторов «реформы» является дискредитация политических партий и низкое к ним доверие. Поэтому, мол, необходимо перейти к системе, по которой люди будут голосовать не за ненавистные партии, а за конкретных людей.

Но если партии скомпрометированы, то (элементарная логика подсказывает это) необходимо реформировать партии, а менять систему голосования. Если чешутся волосы, то их моют, а не отрубают голову. Вместо мер по реформированию механизма формирования, функционирования, подотчетности и т.д. партий, нам предлагается изменение способа голосования на парламентских выборах. В огороде бузина, в Киеве дядька.

Кто более всех способствовал дискредитации политических партий в Молдове?

К компрометации партий, как главных элементов политической системы Молдовы (и большинства стран мира), приложили руку многие политики, партийные лидеры. Однако, никто не сделал для этого больше, чем нынешний лидер ДПМ Владимир Плахотнюк. Именно он окончательно институционализировал коррупцию и полностью исключил демократические механизмы управления в ДПМ, партии, которую он купил (!) и превратил в преступную группировку, защищающую его личные интересы в органах государственной власти. Именно Плахотнюк путем угроз, подкупа и шантажа разрушил несколько крупных системных молдавских партий (в частности, ПКРМ и ЛДПМ), а другие превратил в обслуживающий его персонал (либеральная партия, например). Поэтому кому угодно, только не Плахотнюку и его людям приводить а пользу изменения системы голосования, аргумент о «дискредитации партий».

Почему Плахотнюку (не Молдове) нужен переход к одномандатной системе голосования?

Плахотнюку нужна мажоритарная система голосования потому что она облегчает подкуп кандидатов в депутаты и депутатов. Эта т.н. «реформа» не уменьшает, а увеличивает коррупцию. В новой ситуации не надо разрушать партию, чтобы потом перекупить, перетащить к себе ее депутатов (это может длиться годы и стоить очень дорого), легче «обработать» отдельных кандидатов, которые быстро сдадутся под натиском угроз или денег. Мы все видели как это происходит на примере выборов в Народное Собрание Гагаузии – Демпартия не провела в НСГ ни одного своего депутата, но перекупила необходимое ей количество депутатов, вошедших в региональный парламент как независимые кандидаты либо как кандидаты других партий, и сформировала самую большую фракцию в НСГ.

Так будет и в случае перехода к мажоритарной системе голосования – Демпартия, у которой рейтинг в несколько процентов, и которой руководит человек с антирейтингом в 93%, сможет путем шантажа и подкупа депутатов сформировать в будущем парламенте самую многочисленную фракцию, что позволит ей остаться у власти и продолжать безнаказанно воровать. Это будет отражением воли избирателей?

Какое из обязательных условий для изменения системы голосования ДПМ никогда не сможет соблюсти, и даже не сможет сымитировать его соблюдение?

Согласно Венецианской Комиссии для реформы системы голосования необходимо соблюсти три условия.

Первое: реформа должна иметь место не позже, чем за год до выборов. Эти формальные сроки Плахотнюк и старается соблюсти, форсируя инициацию «реформы».

Второе: реформа должна пройти через процедуру широкого и открытого обсуждения, с участием оппозиции, гражданского общества и всех заинтересованных лиц. Это «широкое обсуждение» ДПМ попытается сымитировать, организовав серию круглых столов, семинаров. Конференций с участием подконтрольного ей «гражданского общества» и т.д.

Третье: изменение системы голосование должно произойти в условиях максимально возможного политического консенсуса в стране.

Вот тут для ДПМ и Плахотнюка намечается непреодолимое, на мой взгляд, препятствие. Оппозиция, при всей ее неадекватности (участие в антиконституционных выборах президента указывает на это) на такую «реформу», лишающую ее шансов на хороший результат на выборах в 2018 году, не согласится. Не работающее на власть гражданское общество тоже эту реформу не поддержит.

Попытки через кампанию по сбору подписей и через организованные социологические опросы показать массовую поддержку инициативы, недостаточны для консенсуса. В условиях захваченного государства и очень низкого уровня доверия к власти сбор подписей и опросы воспринимаются людьми не как демократические процедуры, а как манипуляции.

Власть, конечно, на отсутствие консенсуса плюнет и попытается решить свои проблемы. Но, думаю, что возмущение т.н. «избирательной реформой» будет нарастать, и в стране, и в рядах международных партнеров. Поэтому провести реформу будет не так легко, как кажется кому-то сегодня. Я надеюсь, это будет вообще невозможно.