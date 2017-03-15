МЕНЮ
Twitter
﻿ 48
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:04  

Никакого консенсуса по изменению системы голосования сегодня в Молдове нет

11:05  

Додон заявил, что с избранием Тимофти Молдова решает вопрос стабильности (ВИДЕО)

15.03.2017  

В Беларуси прошли очередные массовые акции протеста

15.03.2017  

Додон начал назначать судей «пакетом»

15.03.2017  

Полицейские из зоны боевых действий заблокировали заседание Верховной рады Украины (ФОТО)

15.03.2017  

Канду признал оригинальность подписанных им документов о продаже украденных акций Victoriabank
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Никакого консенсуса по изменению системы голосования сегодня в Молдове нет

Опубликовано : 16 март 2017 г. 12:04 | Просмотров: 853 | Категория: Аналитика сети

Бывший посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре предложил некоторые соображения в виде вопросов и ответов на них, касательно реформы избирательной системы в Молдове.

Кто инициирует переход к мажоритарной системе голосования?

Переход к мажоритарной системе голосования (по одномандатным участкам) инициировала Демпартия Молдовы и ее лидер Владимир Плахотнюк. Рейтинг ДПМ – около 3-4%, рейтинг Владимира Плахотнюка – 0,3%. Демократическая партия Молдовы при нынешней системе голосования имеет мало шансов попасть в парламент, и ни одного, чтобы сформировать будущее правительство.

Т.е. изменение системы голосования преследует цель обеспечить ДПМ и ее лидеру возможность остаться у власти и продолжать избегать ответственности за совершенные преступления.

Какова позиция международного сообщества в отношении инициативы Плахотнюка по изменению системы голосования?

Никакого другого официального мнения, кроме консолидированной позиции Венецианской Комиссии от 2013 года, согласно которой переход к мажоритарной системе голосования крайне нежелателен, нет. По мнению Комиссии изменение системы голосования облегчит переход парламента под контроль олигархов. В странах со слабыми демократическими традициями в одномандатных округах ВСЕГДА побеждают кандидаты от власти. Это подтверждают результаты голосования в Украине, России, Румынии и других странах, в которых действует одномандатная или смешанная система голосования.

Мнения, высказываемые отдельными представителями международных структур (например, недавние высказывания Джанни Буккикио), являются их частным мнением, а не позицией международного сообщества, и к ним соответственно надо относиться.

Какая самая наглая ложь инициаторов «реформы»?

Инициаторы реформы говорят о том, что выборы по одномандатным округам приблизят депутата к избирателям, у которых будет возможность его отозвать в случае не выполнения им (ей) своих предвыборных обещаний. Это ложь. Согласно Конституции мандат не является императивным, т.е. депутат в парламенте выражает интересы не «своих» избирателей, а интересы всего народа и отозвать его с должности члена парламента невозможно. Изменить систему голосования возможно через принятие органического закона, однако последний ни при каких обстоятельствах не может изменить Конституцию. Таким образом, вне зависимости от метода избрания (по спискам либо в одномандатных округах) мандат депутата останется не императивным и отозвать его будет невозможно. Никакие референдумы, о которых говорят плахотнюковцы, тут не помогут.

Почему из заявлений о дискредитации партийной системы не следует необходимость перехода к голосованию по одномандатным округам?

Одним из главных аргументов инициаторов «реформы» является дискредитация политических партий и низкое к ним доверие. Поэтому, мол, необходимо перейти к системе, по которой люди будут голосовать не за ненавистные партии, а за конкретных людей.

Но если партии скомпрометированы, то (элементарная логика подсказывает это) необходимо реформировать партии, а менять систему голосования. Если чешутся волосы, то их моют, а не отрубают голову. Вместо мер по реформированию механизма формирования, функционирования, подотчетности и т.д. партий, нам предлагается изменение способа голосования на парламентских выборах. В огороде бузина, в Киеве дядька.

Кто более всех способствовал дискредитации политических партий в Молдове?

К компрометации партий, как главных элементов политической системы Молдовы (и большинства стран мира), приложили руку многие политики, партийные лидеры. Однако, никто не сделал для этого больше, чем нынешний лидер ДПМ Владимир Плахотнюк. Именно он окончательно институционализировал коррупцию и полностью исключил демократические механизмы управления в ДПМ, партии, которую он купил (!) и превратил в преступную группировку, защищающую его личные интересы в органах государственной власти. Именно Плахотнюк путем угроз, подкупа и шантажа разрушил несколько крупных системных молдавских партий (в частности, ПКРМ и ЛДПМ), а другие превратил в обслуживающий его персонал (либеральная партия, например). Поэтому кому угодно, только не Плахотнюку и его людям приводить а пользу изменения системы голосования, аргумент о «дискредитации партий».

Почему Плахотнюку (не Молдове) нужен переход к одномандатной системе голосования?

Плахотнюку нужна мажоритарная система голосования потому что она облегчает подкуп кандидатов в депутаты и депутатов. Эта т.н. «реформа» не уменьшает, а увеличивает коррупцию. В новой ситуации не надо разрушать партию, чтобы потом перекупить, перетащить к себе ее депутатов (это может длиться годы и стоить очень дорого), легче «обработать» отдельных кандидатов, которые быстро сдадутся под натиском угроз или денег. Мы все видели как это происходит на примере выборов в Народное Собрание Гагаузии – Демпартия не провела в НСГ ни одного своего депутата, но перекупила необходимое ей количество депутатов, вошедших в региональный парламент как независимые кандидаты либо как кандидаты других партий, и сформировала самую большую фракцию в НСГ.

Так будет и в случае перехода к мажоритарной системе голосования – Демпартия, у которой рейтинг в несколько процентов, и которой руководит человек с антирейтингом в 93%, сможет путем шантажа и подкупа депутатов сформировать в будущем парламенте самую многочисленную фракцию, что позволит ей остаться у власти и продолжать безнаказанно воровать. Это будет отражением воли избирателей?

Какое из обязательных условий для изменения системы голосования ДПМ никогда не сможет соблюсти, и даже не сможет сымитировать его соблюдение?

Согласно Венецианской Комиссии для реформы системы голосования необходимо соблюсти три условия.

Первое: реформа должна иметь место не позже, чем за год до выборов. Эти формальные сроки Плахотнюк и старается соблюсти, форсируя инициацию «реформы».

Второе: реформа должна пройти через процедуру широкого и открытого обсуждения, с участием оппозиции, гражданского общества и всех заинтересованных лиц. Это «широкое обсуждение» ДПМ попытается сымитировать, организовав серию круглых столов, семинаров. Конференций с участием подконтрольного ей «гражданского общества» и т.д.

Третье: изменение системы голосование должно произойти в условиях максимально возможного политического консенсуса в стране.

Вот тут для ДПМ и Плахотнюка намечается непреодолимое, на мой взгляд, препятствие. Оппозиция, при всей ее неадекватности (участие в антиконституционных выборах президента указывает на это) на такую «реформу», лишающую ее шансов на хороший результат на выборах в 2018 году, не согласится. Не работающее на власть гражданское общество тоже эту реформу не поддержит.

Попытки через кампанию по сбору подписей и через организованные социологические опросы показать массовую поддержку инициативы, недостаточны для консенсуса. В условиях захваченного государства и очень низкого уровня доверия к власти сбор подписей и опросы воспринимаются людьми не как демократические процедуры, а как манипуляции.

Власть, конечно, на отсутствие консенсуса плюнет и попытается решить свои проблемы. Но, думаю, что возмущение т.н. «избирательной реформой» будет нарастать, и в стране, и в рядах международных партнеров. Поэтому провести реформу будет не так легко, как кажется кому-то сегодня. Я надеюсь, это будет вообще невозможно.

 

Источник: eNews

Похожие новости
АНАЛИТИКА СЕТИ
Никакого консенсуса по изменению системы голосования сегодня в Молдове нет

Никакого консенсуса по изменению системы голосования сегодня в Молдове нет ...

Просмотров: 856
Как власть, рапортуя о высоких процентах внедрения Договора об ассоциации, втирает очки обществу и международным партнерам

Как власть, рапортуя о высоких процентах внедрения Договора об ассоциации, втирает очки обществу и международным ...

Просмотров: 2551
Аналитика Сети: Страна победившей стабильности

Аналитика Сети: Страна победившей стабильности ...

Просмотров: 2356
«Защитник православия» забыл о своих обещаниях при первом визите в мусульманскую страну (ФОТО)

«Защитник православия» забыл о своих обещаниях при первом визите в мусульманскую страну (ФОТО) ...

Просмотров: 11839
Би-би-си о сотнях тысяч протестующих в Румынии: кто они и чего добиваются?

Би-би-си о сотнях тысяч протестующих в Румынии: кто они и чего добиваются? ...

Просмотров: 2476
Опрос IDIS-Viitorul запустил маховик избирательной реформы Плахотнюка

Опрос IDIS-Viitorul запустил маховик избирательной реформы Плахотнюка ...

Просмотров: 4056


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

LIVE: «Гражданский форум» о реализации Соглашения с ЕС 22.02.2017

Просмотров: 1229
LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

LIVE // 18:00 Марш Солидарности против коррупции и диктатуры (ВИДЕО)

Просмотров: 6558
LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

LIVE: Окружение Плахотнюка планирует рейдерский захват города Бельцы (ВИДЕО) 11.01.2017

Просмотров: 12912
LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

LIVE // 11.00: Новые факты причастности лидера Демпартии Владимира Плахотнюка к организации заказного убийства

Просмотров: 27959
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Просмотров: 79272
Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Власти отдали в концессию более трети территории Молдовы для добычи сланцевого газа

Просмотров: 62149
ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

ЭКСКЛЮЗИВ: Представитель Плахотнюка обсуждает с Платоном дачу ложных показаний в суде Амстердама (ВИДЕО)

Просмотров: 24580
Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Депутат от партии Плахотнюка устроил пиршество в дорожайшем ночном клубе Бухареста (ВИДЕО)

Просмотров: 21339
Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Мокану раскрыл тайну «итальянских каникул» Додона

Просмотров: 19287
Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Генпрокурор освободил от ответственности основного обвиняемого в краже миллиарда

Просмотров: 18225
Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Cудья заявил, что молдавская юстиция подчинена человеку, дошедшему до состояния безумия

Просмотров: 17595
Раскол в партии Додона

Раскол в партии Додона

Просмотров: 13758
[email protected]
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 5831
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 7083
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 6416
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 6438
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
Страна непуганых координаторов

Страна непуганых координаторов

Просмотров: 8381
Последние недели выдались в Молдове не по-летнему бурными....
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Додон заявил, что с избранием Тимофти Молдова решает вопрос стабильности (ВИДЕО)

Додон заявил, что с избранием Тимофти Молдова решает вопрос стабильности (ВИДЕО)

15.03.2017  Додон начал назначать судей «пакетом»
15.03.2017  Канду признал оригинальность подписанных им документов о продаже украденных акций Victoriabank
14.03.2017  В России расценили действия Канду и Филипа, как «неадекватный демарш»
ЛЮДИ
Жители пригородов Кишинева возмутились тайным решением властей о строительстве завода для утилизации опасных отходов

Жители пригородов Кишинева возмутились тайным решением властей о строительстве завода для утилизации опасных отходов

11.03.2017  В Кишиневе прошел очередной контролируемый профсоюзами «протест»
05.03.2017  JurnalTV возобновил новостное и аналитическое вещание
04.03.2017  Тулянцев: В основе приднестровского конфликта бизнес-интересы элит в Кишиневе и Тирасполе
БИЗНЕС
Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях

23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
16.03.2015  Эксперт МВФ: Спасение Молдовы в руках самой Молдовы
КРИМИНАЛ
Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

Плахотнюку грозит арест по линии Интерпола

02.03.2017  Послом в Австрии станет инициатор легализации контрабанды в Приднестровье (ВИДЕО)
28.02.2017  В Одесской области осквернен памятник болгарским ополченцам (ФОТО)
17.02.2017  Руководство СИЗО-13 обвинено в применении пыток к Вячеславу Платону



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Март 2017 (50)
Февраль 2017 (108)
Январь 2017 (94)
Декабрь 2016 (139)
Ноябрь 2016 (85)
Октябрь 2016 (155)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank