Стали известны авторы и сроки анонимной кампании по изменению избирательной системы (DOC)
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Появившиеся в Кишиневе и по всей Молдове палатки анонимной «инициативной группы» принадлежат Демпартии олигарха Владимира Плахотнюка, а срок кампании продлится до 31 мая.
Размещенные по всей Молдове палатки, а также широкомасштабная кампания по популяризации идеи перехода на мажоритарную систему выборов, официально исходят от анонимной инициативной группы. Открытый в рамках этой кампании сайт также официально не принадлежит Демпартии, будучи зарегистрированным компанией Dqteam, находящейся в Кишиневе по адресу ул. Бэнулеску-Бодони 57/1, оф. 416.
В свою очередь палатки размещены в Кишиневе Демпартией. Согласно официальному сайту примарии Кишинева, запрос о размещении палаток подан Демпартией 7 марта, на второй день после озвучивания Плахотнюком своей инициативы. В запросе ДПМ определен и срок размещения – до 31 мая.
Примечательно, что Демпартия не взяла на себя ответственность за проводимую широкомасштабную и дорогостоящую рекламную кампанию по продвижению инициативы своего лидера - олигарха Владимира Плахотнюка. ДПМ также нигде не заявила сумму затрат на изготовление и размещение видеороликов, печатной и имиджевой продукции (плакаты, сумки, ручки, постеры, банеры и пр.).
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