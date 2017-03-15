Лидеры трех партий обвинили Плахотнюка в установлении диктатуры ...

Как сообщает издание newsmaker, об этом заявили в рамках совместной пресс-конференции лидеры партии «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și solidaritate — PAS) Майя Санду, партии «Платформа Достоинство и правда» (Partidul politic «Platforma Demnitate și adevăr» — DA) Андрей Нэстасе и Либерально-демократической партии Виорел Чиботару.

По словам Майи Санду, законопроект демократов не предусматривает реальной процедуры отзыва депутата в случае неисполнения обязанностей, и ее партия намерена сообщить иностранным партнерам Молдовы об опасности захвата власти в стране при помощи новой системы выборов.

«Кто-то должен решать, справляется депутат с возложенными на него задачами или нет. То есть должен быть суд. Как мы видели в случае с референдумом по отставке мэра столицы, когда судей заставляли выносить определенное решение, у нас нет независимой судебной системы. В этой ситуации как мы можем согласиться на инициативу демократов? Мы за то, чтобы парламентарии несли ответственность за свои действия, за изменение политического класса. Мы против манипулирования гражданами и нашими иностранными партнерами, поэтому мы оповестим международное сообщество об опасности установления в Молдове диктатуры», — отметила она.

Ее поддержал лидер ЛДПМ, заявив, что ни о какой одномандатной системе выборов не может быть и речи до тех пор, пока в стране нет действующей демократии. «Эта инициатива не имеет ничего общего с укреплением демократической системы, со сближением избирателей и избираемых, с повышением эффективности власти. Напротив, в нынешних условиях, одномандатная система приведет к тому, что власть сосредоточится в одних руках, голос большинства будет проигнорирован, а диаспору вообще исключат из избирательного процесса», — уверен он.

Как заявил Андрей Нэстасе, демократы используют эту инициативу для того, чтобы отвлечь общество от реальных проблем — бедности и отсутствия рабочих мест, «кражи миллиарда» и тотальной коррупции. При этом он уверен, что опубликованный законопроект — «сырой и не стоит даже анализа». «Это личный проект Плахотнюка. Одномандатная система — это важнейший инструмент, на который рассчитывает ДПМ, чтобы потом фальсифицировать выборы и остаться у власти», — заявил он.

Ранее, предложение о переходе избирательной системы Молдовы на одномандатную 6 марта выдвинул председатель Демократической партии Владимир Плахотнюк после заседания с однопартийцами. После этого около двух десятков авторитетных молдавских НПО, среди которых Promo-LEX, ADEPT, IDIS Viitorul и другие, отказались обсуждать с властями инициативу Демпартии, заявив, что нельзя кардинально менять электоральную систему до парламентских выборов 2018 года. Внепарламентская и парламентская оппозиция, а также некоторые члены правящей коалиции также раскритиковали предложение ДПМ. Однако, несмотря на критику, спикер парламента Андриан Канду 14 марта объявил о том, что законопроект о переходе на одномандатную систему зарегистрирован в парламенте.