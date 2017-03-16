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Примар Бессарабки от партии Ренато Усатого арестован по очередному заказному уголовному делу

Опубликовано : 17 март 2017 г. 13:13 | Просмотров: 738 | Категория: Власть

Руководство «Нашей партии» расценило действия прокуроров, потребовавших ареста примара города Бессарабки Валентина Чимпоеш, как политический заказ, приведенный в действие накануне запланированного на субботу съезда партии.

Решение о задержании местного избранника было вынесено утром в пятницу прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

Как заявил журналистам вице-председатель «Нашей партии» Николай Ципович, преследование в отношении руководителя города Бессарабка является свидетельством очередного давления на представителей «Нашей партии». «Очевидно, что это абсолютно сфабрикованная провокация далеко не случайно проведена властями накануне запланированного на завтра съезда партии. Хочу вас заверить, что правящему режиму Плахотнюка не удастся нас запугать, а сопротивление правящему преступному режиму будет только нарастать», - подчеркнул Ципович.

В здании примарии города Бессарабка собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки, пользующегося уважением со стороны жителей города.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.



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