Полиция применила силу в отношении жителей Бессарабки, поддержавших примара города (ВИДЕО) ...

Представители спецподразделения полиции, обеспечивавшие арест примара Бессарабки по заказному политическому делу, применили грубую силу в отношении пожилых жителей города, пришедших поддержать руководителя своего города.

Сила была применена и в отношении находившихся в здании примарии города детей.

Для участия в акции был привлечен весь личный состав районного Инспектората полиции. На видео видно, что никто из полицейских не остановился для того, чтобы оказать необходимую помощь гражданам в результате примененного ими насилия.

Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного избранника было вынесено утром в пятницу прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

В здании примарии города Бессарабка собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки, пользующегося уважением со стороны жителей города.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.