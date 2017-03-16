Конгресс местных властей Молдовы крайне озабочен в связи с преследованием мэра города Бессарабка ...

В связи с этим представительный орган всех местных избранников Молдовы распространил заявление.

«После консультаций со многими коллегами, членами исполнительного бюро, заявляем, что CALM выражает крайнюю озабоченность в связи с ситуацией, которая создалась в городе Бессарабка и действиями следственных органов в отношении примара города Валентина Чимпоеша. Мы получили информацию, в соответствии с которой примару города Бессарабка угрожает арест по мотивам, которые выглядят по меньшей мере спорными, и которые более относятся к интерпретации Закона №140 “Об особой защите детей, находящихся в ситуации риска, и детей, разлученных с родителями», - говорится в Заявлении.

Как отмечается в документе, «эти мотивы основываются на очень спорных и мало связанных с реалиями местных сообществ основаниях, и кроме того, по большей части выходят за пределы компетенции и реальных возможностей примара, в условиях действующего законодательства».

«Мы будем детально документировать происходящее и выйдем со своей реакцией. В то же время считаем, что применение такой меры, как арест, в спорной и мало зависящей от примара ситуации в области интерпретации законов, не может вызвать ничего, кроме глубокой озабоченности со стороны всех примаров Республики Молдова», – подчеркивается в документе.

В этой связи Конгресс местных властей обратился к руководству страны с требованием обратить внимание на сложившуюся ситуацию, учитывая тот факт, что чрезмерный административный контроль со стороны государственных органов и политическое давление на примаров и местных избранников находятся в противоречии с обязательствами Республики Молдова перед внешними партнерами по развитию, в особенности перед Советом Европы. «Правительство обязано уважать и обязательства, взятые на себя в соответствии с рекомендацией №322 Совета Европы, дорожной карты, подписанной в 2016 году, и других международных соглашений», - говорится в Заявлении CALM, сравнив арест Валентина Чимпоеш с преследованием в отношении примара города Тараклия Сергея Филипова.

Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного избранника было вынесено утром в пятницу прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

В здании примарии города Бессарабка собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки, пользующегося уважением со стороны жителей города.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.