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Аналитика Сети: Сажай примаров скопом!

Опубликовано : 17 март 2017 г. 19:38 | Просмотров: 378 | Категория: Аналитика сети

Почему-то в Молдове сложно избавиться от чиновника, а тем паче избранника, крепко замешанного в коррупции. Избирателям – сложно. Центральная власть всё делает запросто.

Убирают, конечно же, именно тех, кто пользуется реально большой поддержкой избирателей. И поводы выбирают – обратнопропорциональные в своей логичности.

К примеру, Тараклийского примара Сергея Филипова (переизбран с первого тура, 69,9%), отстраняли от должности по уголовному делу за несколько спиленных сухих туй в центре города. Рышканского градоначальника Виктора Богатько (переизбран в первом туре с результатом 57,2%), как и Филипова, обвиняли в «нанесении материального ущерба государству в особо крупных размерах» за довольно лёгкое ДТП без других участников.

Но сегодняшний прецедент – это что-то с чем-то. Бессарабский примар Валентин Чимпоеш был задержан из-за того, что в его городе некий житель домогался до собственной дочери. Никак не связанный с примаром житель.

Отметим, не задержан ни один чиновник социальных служб, подконтрольных министру-демократу Стеле Григораш. Не задержан по этому делу ни один из местных полицейских (а ведь МВД тоже знаем, кому подконтрольно). Задержан примар. Формулировка, очевидно, будет «подлым образом исполнял свои обязанности в примэрии и злокозненно не пытался подменить собой полицию и социальные органы».

Но всё становится на свои места, если знать: примар – оппозиционен режиму Плахотнюка, и завтра у выдвинувшей его партии конгресс.

Или это только совпадение?

Если так, то предлагаем ДПМ и её подчинённым-силовикам целый ряд наводок по резонансным уголовным делам.

ПРИМЕЧАНИЕ: автор намеренно не называет имён в дальнейшем. Он же, всё-таки, не Плахотнюк!

Итак…

Нашумевшее дело о «вскрытии банкомата болгаркой» в Ставченах. Месяцем ранее здесь произошло двойное убийство в автомагазине.  Виновник – примар, избранный от ДПМ Плахотнюка.

Сегодня стало известно, что Чимишлийском районе 16-летний подросток был зверски убит тремя своими приятелями в возрасте 19-30 лет. Виновник – примар, член подконтрольного Плахотнюку совета унионистов «Сфатул Цэрий-2».

В этом месяце жители села Пересечина ограбили порядка 60 домов в одном из ближайших сёл. Виновник – примар, избранный от ДПМ.

В этом же месяце заведено дело о факте заключения в рабство жителей села Дубэсарий Векь. Дело попытались связать с блоггером, критикующим Плахотнюка. Но виновник – примар, избранный от ЛП, подконтрольной Плахотнюку.

В этом же месяце «прогремело» дело о шантаже автомобилиста в Калараше. Виновник – примар, избранный от ДПМ.

В Леушенах (Теленештский район) участковый убил односельчанина. Виновник – примар от ДПМ.

В лесу близ села Градиште обнаружен повешенный. Виновник – примар от подконтрольного Плахотюку «блока Юрие Лянкэ».

В Криулянах банда терроризировала и избивала пенсионеров, а сотрудники полиции отказывались принимать заявления. Виновник – примар от проплахотнюковской ЛП.

В Каушанах водитель сбил двух детей и скрылся. Виновник – примар от ДПМ.

В Единцах 26-летняя девушка была зверски убита прямо в одном из городских дворов. Виновник – примар, член Национального совета ДПМ, председатель республиканского совета местных избранников-демократов.

В Оргееве школьная учительница оказалась замешана в наркоторговле. Виновник – примар… ну, вы в курсе.

И, наконец, самое классное – член кабинета министров арестован офицерами антикоррупции. Виновник, конечно же, его начальник (предложивший его в состав кабмина) Павел Филип, первый вице-председатель ДПМ Плахотнюка. 

А что, если примаров можно, то премьера - сам Плахотнюк велел, не?

Ждём серии арестов, господа! Покажите свою непредвзятость!

Источник: newsmd.md

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