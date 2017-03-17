Примар города Бессарабка арестован на 30 суток по необоснованному подозрению прокурора (ВИДЕО) ...

Дежурный судья Серджиу Булару вынес приговор об аресте на 30 суток задержанного в пятницу по заказному политическому делу примара города Бессарабки Валентина Чимпоеш.

Бывший юрист Демпартии, судья Серджиу Булару выдал мандат на арест, основываясь лишь на «предположениях» прокурора Лилиана Бакалыма, известного своей преданностью преступному режиму олигарха Владимира Плахотнюка.

Как заявил адвокат Анатол Истрате, Булару принял к сведению исключительно аргументы Бакалыма, который требовал 30 суток ареста. «С нашей точки зрения, это решение носит политический характер, поскольку всем известно, что завтра состоится Съезд «Нашей партии», и тем самым ведутся попытки запугивания», – заявил Истрате.

При этом Истрате подчеркнул, что прокурор требовал предварительного ареста, поскольку, по его мнению, примар Бессарабки «может скрыться от следствия», однако в пользу этого утверждения Бакалым не представил никаких доказательств. Между тем, утверждение Бакалыма является абсурдным, поскольку у примара Бессарабки «есть постоянное место жительства, у него на иждивении два несовершеннолетних ребёнка, он публичное лицо».

«Мы считаем, что это обвинение и арест совершенно необоснованны. Примар только сегодня узнал о возбуждении уголовного дела, лишь сегодня его поставили в известность обо всех уголовно-процессуальных действиях. Ему не была вручена повестка, он не знал об уголовном деле», – добавил адвокат, цитируемый пресс-службой "Нашей партии".

Кроме того, адвокат выразил недоумение в связи с тем, что расследованием «служебной халатности» занимается Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам, подчеркнув, что у самого Бакалыма нужно спросить, почему уголовные дела, которые возбуждаются против активистов «Нашей партии» попадают именно к нему.

В итоге Истрате подчеркнул, что решение суда о помещении примара под предварительный арест на 30 суток будет оспорено в Апелляционной палате.

Ранее уже сообщалось, что решение о задержании местного избранника было вынесено утром в пятницу прокурором Л.Бакалым, известным своим непосредственным участием в целой серии уголовных преследований в отношении лидеров возглавляемой Ренато Усатым «Нашей партии».

Как и во всех предыдущих делах, Бакалым вынес свое решение об аресте на основе «резонного подозрения». Примару Бессарабки вменяют в вину игнорирование «нотификации» полиции о предполагаемых домогательствах отца несовершеннолетней дочери. По мнению прокурора, вместо полиции, примар должен был навести порядок в этой семье. На этом основании прокурор Бакалым и принял решение о предварительном заключении на 72 часа примара города Бессарабка.

В здании примарии города Бессарабка собрались около ста человек, возмущенных репрессивными действиями властей в отношении примара Бессарабки, пользующегося уважением со стороны жителей города.

Валентин Чимпоеш был избран примаром города Бессарабка 28 июня 2015 года. За него проголосовали 61,7% жителей города.