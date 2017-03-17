Партия Плахотнюка скрыла затраты на проведение кампании по изменению избирательной системы (DOC) ...

В Бельцах выявлено очередное подтверждение того, что дорогостоящая анонимная кампания «инициативной группы» по изменению избирательной системы организована возглавляемой олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартией.

В частности, заявка на размещение агитационных палаток в центре города была подана председателем местного офиса Демпартии, представителем Госканцелярии в регионе Октавианом Маху

По утверждению Маху, эти мероприятия проводятся муниципальной организацией ДПМ под официальным предлогом «для популяризации деятельности формирования». Кроме того, Маху считает, что популяризация деятельности ДПМ может проводиться исключительно «в местах общего пользования», каковым он посчитал центральную площадь Бельц.

Местный представитель партии Плахотнюка зарезервировал это «место общего пользования» с 10 марта по 31 декабря. Сама же заявка была подана еще 2 марта.

Ранее уже сообщалось о том, что подобные палатки в Кишиневе были размещены также на основании заявки, поданной Демпартией в столичную мэрию.

Примечательно, что Демпартия не взяла на себя ответственность за проводимую широкомасштабную и дорогостоящую рекламную кампанию по продвижению инициативы своего лидера - олигарха Владимира Плахотнюка. ДПМ также нигде не заявила сумму затрат на изготовление и размещение видеороликов, печатной и имиджевой продукции (плакаты, сумки, ручки, постеры, банеры и пр.).