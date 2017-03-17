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Партия Ренато Усатого провела свой пятый съезд

Опубликовано : 18 март 2017 г. 18:02 | Просмотров: 913 | Категория: Люди

Несмотря на репрессии со стороны властей, «Наша партия» провела в Кишиневе V (внеочередной) съезд.

Как сообщили организаторы, в съезде приняли участие 824 делегата со всей страны, представляющих все районные партийные организации «Нашей партии». Среди делегатов съезда были 43 примара и 318 советников местных советов.

Среди почетных гостей съезда были три депутата Госдумы России от ЛДПР, с которой 14 марта «Наша партия» заключила Соглашение о сотрудничестве.

На съезде было объявлено о решении Национального совета партии по избранию новых вице-председателей НП – Елены Грицко и Дмитрия Чубашенко.

Перед делегатами съезда выступил с отчетным докладом председатель «Нашей партии» Ренато Усатый, который из-за политических преследований вынужден находиться за пределами Молдовы.

Выступивший посредством видео-конференции, Усатый объявил, что основной задачей партии является деятельность, направленная на свержение правящего режима олигарха Владимира Плахотнюка. Ренато Усатый заявил, что возглавляемая им партия не поддерживает выдвинутую правящей Демпартией инициативу по изменению избирательной системы, а активисты партии готовы выступить с массовыми протестами против этой инициативы, посредством которой Плахотнюк пытается разрушить многопартийную систему в Молдове. В этой связи, он обратился к лидерам оппозиционных партий с предложением организовать «Круглый стол оппозиции», на котором будет выработана единая стратегия противодействия антидемократическим намерениям властей. Кроме того, Усатый обратился к Игорю Додону, ставшему благодаря поддержке «Нашей партии», с требованием обозначить свою принципиальную позицию относительно недопустимости изменения действующей избирательной системы и не подписывать никаких законов, направленных на ее изменение.

Ренато Усатый также отметил, что в связи с предоставлением в концессию на 50 лет трети территории Молдовы под добычу нефти и газа, возглавляемая им партия будет всячески противодействовать намерениям использовать недра Молдовы для добычи сланцевых газа  нефти. «Наша партия» потребовала на законодательном уровне запретить разведку и добычу этих видов углеводородов с использованием метода гидравлического разрыва. Усатый объявил, что на эту тему в партии был разработан специальный законопроект, который будет направлен президенту с просьбой его незамедлительного внесения в парламент.

Съездом была утверждена Резолюция, в которой обозначено текущее состояние дел, и определены перспективные действия «Нашей партии».

По окончании работы съезда, его делегаты провели акцию протеста у СИЗО №13, где  результате политического преследования содержатся активисты «Нашей партии» - местный советник Феликс Гринку и мэр города Бессарабка Валентин Чипоеш.  



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