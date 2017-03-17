Власти Украины считают болгар, гагаузов, венгров, румын и русин «слабым звеном» ...

Компактно расселенные на Юге Бессарабии и в Закарпатье нацменьшинства рассматриваются спецслужбами Украины, как источники дестабилизации и сепаратизма.

Об этом заявил в субботу в ходе конференции в Киевском университете имени Тараса Шевченко глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.

«Действия РФ (в Украине) сопровождаются беспрецедентной разведывательной, подрывной и диверсионной деятельностью, призванной расширить зону нестабильности на другие регионы Украины. Опираясь на гражданские движения, экстремистские ячейки, российская сторона пытается расшатать наше государство изнутри, в том числе продвигая идею скрытой федерализации. Предпринимаются попытки использовать этнический фактор для провоцирования автономических настроений на западе и юго-западе Украины. Внимание Москвы привлекают общины венгров, румын, болгар, гагаузов и этнографическая группа русинов», - заявил Грицак, цитируемый украинским изданием liga.net.

По мнению главы СБУ, спецслужбы России, которая считается в Украине государством-агрессором, пытаются использовать этнический фактор для разжигания сепаратистских настроений и внедрения идеи собственных автономий среди этнических венгров, румын, болгар, гагаузов и русинов на западе и юго-западе Украины.

Василий Грицак добавил, что СБУ держит на контроле эту ситуацию.

Известно, что болгары, гагаузы и румыны компактно проживают в украинской части Южной Бессарабии (Ренийский, Килийский, Татарбунарский, Измаильский, Саратский, Арцизский, Болградский, Тарутинский районы Одесской области). Венгры, румыны и русины населяют отдельные регионы Закарпатья и Черновицкой области.